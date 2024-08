Viaje al interior de Graceland, la mansión de Elvis Presley

"Graceland". Es el tema principal de un álbum que lleva el mismo nombre, "Graceland", y que fue un éxito absoluto. Su historia comenzó con unas cintas de casette. Un amigo de Paul Simon, el productor Hilton Rosenthal, envió a Simon desde Sudáfrica una casette con temas de varios grupos sudafricanos, sobre todo del grupo The Boyoyo Boys. A Paul Simon le pareció que su sonido guardaba una clara relación con ritmos y estilos de los años 50 en Estados Unidos, cuando nació el rock and roll. En particular, con el estilo del tema "Mistery Train", de Elvis Presley, la canción que Paul Simon había dicho, repetidas veces, que era su tema musical preferido. Simon viajó a Johannesburgo, donde fue recibido con protestas, por quienes consideraban que su viaje suponía un apoyo al régimen del appartheid. En Johannesburgo grabó con los Boyoyo Boys y dio forma a los temas principales del álbum, completado, de casualidad, con el añadido de la música de un grupo que descubrió durante su estancia en Sudáfrica, el grupo vocal Ladysmith Black Mambazo. El album vendió un millón de copias el primer año de su lanzamiento y 16 millones los dos años siguientes. Ayudó a conocer la música sudafricana y a impulsar muchos, muchos viajes a la mansión y museo de Elvis: Graceland, en Memphis, Tennessee.

Jukebox con discos de Elvis | Pixabay

Graceland, el sueño de Elvis Presley y sus seguidores

Graceland es el nombre de la mansión donde vivió y fue enterrado Elvis Presley, Rey del Rock and Roll. Se encuentra al sur de la ciudad de Memphis, muy cerca, a catorce kilómetros. Ya existía, y con ese nombre, antes de que naciera Elvis. Fue construida en 1939. Sus propietarios, un profesor de la universidad de Tennessee y su esposa, la llamaron Graceland en homenaje a una tía de la familia, llamada Grace. Era, es, una casa imperial. Con un pórtico neoclásico, columnas corintias y dos estatuas de leones que custodian la puerta principal. Los padres de Elvis fueron quienes se fijaron en la casa, nada más emigrar desde Tupelo, donde nació el cantante, a la ciudad de Memphis. El éxito, enorme, del primer disco de Elvis, "Heartbreak Hotel", lanzado en enero de 1956, y el contrato de su primera película, "Love Me Tender", en noviembre de ese mismo año, permitió a la familia comprar la casa al año siguiente. Los padres, Vernon y Gladys, adelantaron la señal, mil dólares, y Elvis remató la compra por la suma total de cien mil. Nada más comprarla, Elvis añadió a la entrada de la finca una verja de metal con dos puertas decoradas con notas musicales y la figura de un guitarrista. Dos puertas que señalaron, desde el principio, donde vivía el Rey del Rock, dos puertas que siguen estando a la entrada de la casa privada abierta al público más visitada de Estados Unidos, después de la Casa Blanca: Graceland.

Verja de entrada a Graceland con notas musicales | Pixabay

En el interior de Graceland, la mansión del Rey del Rock

Graceland abrió sus puertas en 1982, cinco años después de la muerte de Elvis. Su viuda, Priscilla Presley, fue quien decidió abrir la casa al público. A la entrada, un sistema de audioguía, disponible en nueve idiomas, entre ellos el español, acompaña a los visitantes, les orienta en un tour por la casa y por sus jardines. Un tour que comienza en la planta baja donde se encuentran el vestíbulo, la sala de televisión, la sala de billar y la habitación más famosa de la casa: la jungle room, "habitación de la selva", la favorita de Elvis y una muestra perfecta de sus gustos en materia de decoración Tiene una cascada incorporada en una de las paredes, alfombras verdes de pelo largo, un bar polinesio, un aire global que a Elvis le recordaba a Hawai. Una suma de excesos decorativos que caracteriza cada una de las 23 habitaciones de la casa, en las que abundan cortinas rojas, adornos dorados, vidrieras, espejos, puertas tapizadas y algunos objetos imposibles de olvidar como la cama de pelo de visón del dormitorio, equipada con radio y televisión, que no es la única televisión de la casa... Hay una sala de televisión, con varios televisores alineados y muchos espejos, una idea que Elvis se llevó de la Casa Blanca después de visitar a Nixon.

Sala de televisión de Graceland, una idea de Elvis | Unsplash

Un paseo por los jardines de Elvis y el entorno de Graceland

El tour por la mansión incluye la visita a los jardines donde se encuentran la piscina, el edificio de trofeos de Elvis, la cancha donde jugaba al racquetball -una especie de squash-, y el jardín de meditación donde descansan los restos de Elvis, de su hija Lise Marie y de otros miembros de la familia. Elvis falleció el 16 de agosto de 1977. Esta próxima semana se va a conmemorar el 47 aniversario de su fallecimiento. En agosto de 1977, un día antes de empezar una nueva gira, Elvis se desplomó en el baño de su habitación. Le llevaron al hospital de Memphis, donde se confirmó su muerte. Tenía 42 años. Su padre, Vernon, tomó la decisión de enterrarle en Graceland, en uno de sus lugares favoritos: el jardín zen de meditación. Es donde concluye el tour por la casa y los jardines, pero no la visita a Graceland, porque la propiedad, gestionada por el fideicomiso que controla la herencia del cantante, ha ido creciendo y creciendo y en torno a la casa hay un gran centro de entretenimiento y exhibiciones de más de 20.000 metros cuadrados con restaurantes y salas de exposiciones, un hotel con más de 400 habitaciones, un museo dedicado a los trajes de Elvis, otro a sus automóviles, otro para sus motos y tractores, otro más para sus discos y trofeos, varios sets de filmación de escenas de sus películas reconstruidos, muchas tiendas, y un espacio especial para sus cuatro aviones.

Cadillac rosa propiedad de Elvis | Unsplash

Actos de homenaje en el 47 aniversario de la muerte de Elvis

El próximo día 16 habrá un gran espectáculo con varios grupos de música que tocarán temas de Elvis mientras aparecen imágenes del Rey en una superpantalla al fondo del escenario. Habrá concursos, carpas, conferencias sobre Elvis y la vigilia anual: la noche del 15 de agosto, miles de fans permanecerán toda la noche en la zona para realizar un recuerdo multitudinario, con velas, sin música, al Rey del Rock. En su casa. En Graceland.