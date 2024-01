Ruta por los destinos de cine 2024

Grecia vuelve en 2024 a servir de escenario a diversas películas. Paros, situada en el corazón de las Cícladas, famosa sobre todo por sus fantásticas playas y sus pintorescos pueblos, es el escenario de la comedia francesa ¡Felices 50!, que se estrena el próximo 19 de enero. No demasiado lejos, al norte de Creta, encontramos otro destino turístico muy popular: Malia. Además de un magnífico palacio minoico, unas espléndidas llanuras de olivos y de unas privilegiadas playas de arena fina, Malia se ha hecho célebre por su animado ambiente nocturno. Y eso es lo que retrata "Cómo tener sexo", una provocativa producción británica dirigida por Molly Manning Walker, que podremos ver a partir del 15 de marzo.

Toda el área del Mediterráneo apunta a seguir estando en el punto de mira de muchos viajeros y el cine lo mantiene como uno de sus escenarios favoritos en 2024. Italia, y en concreto la provincia de Emilia-Romaña, va a ser protagonista de algunos esperados estrenos. El próximo 12 de enero veremos El rapto, una controvertida película de Marco Bellocchio sobre los particulares caprichos del Papa Pio IX en la Italia de mediados del siglo XIX. La película está ambientada en la ciudad de Bolonia y nos muestra algunos de sus lugares más emblemáticos, como la Piazza Maggiore, pero también nos descubre otra maravillosa localidad, Roccabianca, situada al norte de Parma, famosa sobre todo por su Rocca, una magnífica fortaleza del siglo XV. Y es que el director Marco Bellocchio empleó muchas de las calles de Roccabianca para hacerlas pasar por las de Bolonia.

Sin salir de la provincia de Emilia-Romaña, en la primera semana de febrero viajaremos hasta Módena, pero no para disfrutar de su arte y de su gastronomía, sino para descubrir su estrecho vínculo con el mundo del motor. Y lo haremos al contemplar Ferrari, la gran producción que Michael Mann le ha dedicado a la figura de Enzo Ferrari, con Adam Driver y Penélope Cruz como protagonistas. Una película que seguro que dará nueva vida a los museos Ferrari de Módena y Maranello, destinados a divulgar la historia del mítico Cavallino Rampante.

Italia será el escenario de Gladiator 2, rodada por Ridley Scott

Lo cierto es que hay un secretismo enorme en torno a esta secuela. Solo se sabe que sigue las aventuras de Lucius, el hijo de Máximo Décimo Meridio, el célebre protagonista de Gladiator y que la mayor parte de la película se ha rodado en Marruecos y en Malta. Pero tendremos que esperar nada menos que hasta el 22 de noviembre para averiguar qué nos enseña la película.

Australia se presenta como escenario de muchas películas este año. Por ejemplo, el 1 de marzo veremos Hotel Royal, un thriller de Kitty Green ambientado en un remoto bar australiano para hablarnos del machismo y del miedo de las mujeres. También tendremos la oportunidad de disfrutar de las playas australianas y ver a Nicolas Cage convertido en un justiciero del surf en The Surfer. Y viajaremos hasta Gold Coast, uno de los principales destinos turísticos del estado de Queensland, para ser testigos del encuentro entre dos auténticos iconos de la historia del cine: Godzilla y King Kong, protagonistas de Godzilla y Kong: El nuevo imperio. Hay que recordar que en 2005, Gold Coast se hizo célebre por albergar la que entonces era la torre residencial más alta del mundo, el edificio Q1. Hoy en día ha pasado a ocupar la quinta posición. Aun así, ya os podéis imaginar que, entre el Q1 y los numerosos rascacielos de la ciudad, Godzilla y King Kong se lo van a pasar de miedo.

Serán tendencia en 2024 también Australia y Estados Unidos

De todos es sabido que Nueva York está considerada como una de las ciudades más bulliciosas del mundo. ¿Sería posible sobrevivir en ella guardando absoluto silencio? Pues es esta retorcida propuesta es la que propondrá la nueva entrega de Un lugar tranquilo, la popular saga de terror, que remonta a su día 1 el 28 de junio. También por Nueva York pasará el Joker, a partir del 4 de octubre en Joker: Folie à Deux, con Joaquin Phoenix en el papel principal y Lady Gaga como Harley Quinn.

De Nueva York a Tallahassee, en Florida, es el largo y más que entretenido viaje que nos propone Ethan Coen, ahora sin su hermano Joel, en la comedia Dos chicas a la fuga, en las pantallas a partir del 23 de febrero. Otros lugares de Estados Unidos que tendremos la oportunidad de visitar serán Seattle, en Washington, donde George Clooney nos invitará a formar parte de un equipo de remo en la película The Boys in the Boat, y las llanuras de Utah, donde Kevin Costner ha ambientado una ambiciosa saga del Oeste titulada Horizon, cuyo estreno está previsto para el 28 de junio.

La verdad es que en 2024 vamos a tener la oportunidad de recorrer prácticamente toda España sin tener que salir del cine. El próximo 12 de enero, empezamos a viajar en compañía de Javier Gutiérrez y Nathalie Poza, que son los protagonistas de Honeymoon, una road movie a la española dirigida por Enrique Otero, que nos va a llevar desde Ourense a Tierra de Campos, en Zamora. Luego, el 19 de enero, nos pondremos más internacionales con El Correo, de Daniel Calparsoro, ya que, además de visitar algunos rincones de Madrid y Marbella, este emocionante thriller sobre la corrupción y el arribismo nos llevará también hasta Bruselas, Ginebra y Hong Kong. Por otro lado la localidad cacereña de Valdecañas, en Extremadura, es el lugar elegido para no perderse "Puntos suspensivos", la nueva película de David Marqués que se estrena el 8 de marzo, y que promete un duelo de primer orden entre José Coronado y Diego Peretti.

Más adelante, no solo vamos a poder viajar por España, sino que vamos a hacerlo también en el tiempo, puesto que varias películas nos recordarán cómo era nuestro país hace unas décadas. Kike Maíllo nos recordará a partir del 19 de abril cómo era la España fiestera de los años 80 en Disco, Ibiza, Locomía, que curiosamente no se rodó en Ibiza, sino en Tenerife. Mientras que, a finales de septiembre, tendremos la oportunidad de volver a la Barcelona de los 70, de la mano de El 47, una película de Marcel Barrena, sobre el movimiento vecinal protagonizada por Eduard Fernández y David Verdaguer. También viajaremos al Bilbao de décadas pasadas de la mano de Arantxa Echevarría con La infiltrada, película que tiene su estreno previsto para el 11 de octubre, y que reconstruye la historia de Aranzazu Berradre Marín, policía nacional que logró infiltrarse en la organización terrorista ETA. El papel principal lo interpreta Carolina Yuste.