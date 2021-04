Miquel Munar: "Las vacunas existen, pero los estados miembros de Europa no están haciendo los deberes y encima nos engañan"

El lunes se esperaba la llegada de 1,2 millones de dosis de la vacuna de Pfizer a España, que se suman al millón de unidades de AstraZeneca. Unas dosis que, según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, impulsarán el plan de vacunación para llegar al famoso 70% de vacunados en verano. Un porcentaje que garantizaría la inmunidad de 33 millones de españoles.

En Gente Viajera hablamos con Miquel Munar, impulsor de la Plataforma Vacunas, Salud y Economía de Baleares. Nos explica cuál es el objetivo de este organismo: "Está formado por personas que no estamos en el mundo de la política ni de las instituciones, pero queremos colaborar. En estos momentos tenemos que estar en el escenario de la reivindicación".

El doctor cuenta su preocupación: "La realidad objetiva es que hasta ahora es propaganda, propaganda y más propaganda. Los hechos demuestran que vamos en la cola, que el espantoso ridículo que está haciendo Europa es notorio, diversas comunidades están diciendo que este no es el camino, que nos sentimos estafados. Si Europa no es capaz de resolver este problema, que deje que lo resolvamos nosotros".

"Hace unos meses ver muertes era asumible, pero en el momento en el que tenemos una solución, llamada vacuna, y que vemos como países que sí han hecho los deberes están en una situación absolutamente distinta, donde ya se empieza a normalizar y a retomar el pulso de la economía, donde los muertos y las presiones asistenciales han bajado. Incluso aquí tenemos la evidencia de que las residencias, que eran prácticamente una salida hacia el cielo, afortunadamente con la vacuna la curva es prácticamente plana", indica el doctor.

"No podemos esperar la inmunidad de rebaño a finales de verano"

Munar ha analizado los datos y afirma que en estos momentos Baleares ha caído en un 27% en el PIB. "Esto es un clataclismo porque nosotros desgraciadamente, por las circunstancias, dependemos del turismo. Si no hay turismo, la isla se para. Nosotros no podemos esperar la inmunidad de rebaño a finales de verano porque entonces no habrá temporada", sostiene.

"Estamos todos unidos, pero quien no hace los deberes es la administración. Parece que quieren que aplaudamos que nos van a dar 27.500 vacunas, una cifra que es paupérrima y tercer mundista. Encima, se permiten hacer el lujo de publicidad sobre vacunación masiva. Nos enseñan dónde van a vacunar, pero no vacunan", afirma Munar.

Miquel Munar insiste en que "las vacunas existen, pero los estados miembros de Europa no están haciendo los deberes y encima nos engañan". "Hay vacunas y es tan humillante que las hayamos pagado por adelantado", manifiesta.

"La señora Merkel está haciendo el mayor ridículo de su vida"

El doctor tiene claro en qué situación nos encontramos ahora: "La situación es absolutamente dantesca". "La señora Merkel está haciendo el mayor ridículo de su vida. Contacto diariamente con profesionales sanitarios en Alemania y están decepcionados. No entienden que su país esté haciendo el ridículo en el tema de vacunación", explica.

Y no solo Alemania, el doctor dice que si Europa, en general, no reacciona, "la imagen de la Unión Europea ha quedado dañada".

"El síndrome del maltratado"

El doctor explica que el Estado podría adquirir la vacuna rusa Sputnik. Sin embargo, esto no es así: "Existe una vacuna que se llama Sputnik, que la comunidad la ha vendecido. Mientras, la Agencia Europea del Medicamento está haciendo el ridículo más espantoso con esperas para validarla. Por geoestrategia y política barata no se compra la vacuna de Sputnik".

Esto es lo que el médico denomina como "el síndrome del maltratado". "No solo tenemos un maltrato total y absoluto porque no nos dan lo que necesitamos para sobrevivir, sino que encima parece que les tenemos que pedir perdón y, además, nos culpabilizan. Todo lo que pase a partir de ahora es incompetencia del Estado", denuncia.