Lo mejor de las islas Galápagos

Las islas Galápagos son un escenario incomparable para los amantes de la vida salvaje, no sólo hay una vida marina formidable y variadísima, también hay aves pescadoras, y también fauna terrestre con las tortugas y las iguanas. Y en un estado virginal, quizá el único lugar del mundo donde los animales no temen al hombre y no son hostiles, te puedes acercar a ellos y observarlos de cerca, sin molestarlos, es una especie de sueño que sólo allí es posible. En Gente Viajera con Carles Lamelo viajamos a Galápagos de la mano de Enrique Domínguez Uceta.

