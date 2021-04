Eduardo Carranza: "Los turoperadores no nos podemos permitir un segundo verano catastrófico"

Se acerca el fin del estado de alarma en España. La ministra de turismo, Reyes Maroto, está convencida de que supondrá la recuperación de los viajes nacionales. "El hecho de que no se prorrogue el estado de alarma va a suponer el reinicio de los viajes nacionales. Les puedo anunciar que se han disparado la reservas desde la península hasta las islas", ha dicho.

En Gente Viajera tenemos a Eduardo Carranza, director de marketing de TUI España y Portugal. Explica cuáles son las señales que les hacen mantener el optimismo en una pronta reactivación de los viajes internacionales: "Hay dos aspectos fundamentales. El primero es la vacunación, que es la clave. En el caso de España, a medida que se acerca la finalización del estado de alarma hay una mayor expectativa tanto de las empresas como de los clientes y, efectivamente, en el mes de marzo hemos percibido un repunte de las reservas, aunque aún estamos muy lejos de lo que nos gustaría".

La vacuna como solución

Eduardo Carranza reafirma la idea de que la solución está en el plan de vacunación. "Es necesario que en el tema de las vacunas no haya parones, que haya claridad, que no haya contradicciones en los mensajes que se den a la población. Todo esto lo percibimos nosotros, el sector turístico. Si no hay mensajes claros, la población se frena", comenta.

Además, insiste en que también es necesario que comunidades autónomas como Baleares o Canarias "no se queden rezagadas" en la vacunación.

"Los turoperadores no nos podemos permitir un segundo verano catastrófico. Necesitamos que sea un verano positivo, con las máximas garantías de seguridad para los turistas. Esto depende mucho de las autoridades", declara.

El balance a nivel internacional

En lo que respecta a nivel internacional, el presidente del grupo ha indicado esta semana que el crecimiento durante el mes de marzo ha sido de "2,8 millones de reservas". "Parece un número muy elevado, pero si los comparamos con años precedentes veríamos la diferencia. Somos optimistas, pero la clave pasa por lo que ocurra desde mitad del mes de abril hasta mediados de junio, con la capacidad de los países para suministrar las vacunas", afirma Carranza.

El director de marketing de TIU asegura que el balance a nivel internacional es "positivo". "Nosotros al disponer de flota aérea, tenemos una penetración muy potente en los mercados del Reino Unido, en los países nórdicos, en Alemania, en los Países Bajos. Esto nos permite en muy poco tiempo reaccionar y ser capaces de operar una gran frecuencia de vuelos a diferentes destinos", explica.