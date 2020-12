Los farmacéuticos lanzan un decálogo con pautas de alimentación ante los excesos navideños

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a través de su Vocalía Nacional de Alimentación, ha presentado un decálogo con consejos y pautas saludables para una correcta alimentación durante la Navidad.

Así, tal y como recoge Portalfarma, junto a las recomendaciones para las comidas y cenas propias de estos días, el decálogo incluye también información sobre el contenido calórico de algunos alimentos y bebidas que tradicionalmente se consumen durante las celebraciones navideñas.

“Es importante seguir una correcta alimentación durante estas fechas de celebraciones y conocer alternativas saludables que se pueden incorporar en los menús navideños”, afirma Aquilino García, vocal Nacional de Alimentación del Consejo de Farmacéuticos.

Decálogo de consejos saludables ante los menús navideños:

1.- Planifica los menús con antelación: compra lo que necesites, evita sobras de comida.

2.- Elige alimentos de poco contenido calórico.

3.- Utiliza técnicas culinarias sencillas: conseguirás platos más ligeros pero con gran sabor.

4.- Consume alimentos ricos en fibra: proporcionan una mayor sensación de saciedad.

5.- Ten la fruta presente: siempre a mano, a la vista y preparada para los niños.

6.- Minimiza el consumo de dulces navideños: tómalos ocasionalmente, en las fiestas señaladas, pero no a diario.

7.- Mantén el organismo hidratado: prioriza la ingesta de agua, reservando el vino o el cava para brindar en los días especiales.

8.- Aprovecha estas fechas para aumentar tu nivel de actividad física: previa o posterior a las fechas señaladas.

9.- Si hay niños en casa, sé un ejemplo: no piques entre horas, no abuses del consumo de dulces, no comas en exceso…

10.- La comida es un placer: mastica, saborea y disfruta.

Pueden descargarse aquí la [[LINK:EXTERNO|||https://www.portalfarma.com/Profesionales/vocalias/alimentacion/Documents/2020-decalogo-consejos-alimentacion-saludable-navidad.pdf|||infografía “Decálogo de consejos y pautas saludables ante la Navidad”]]