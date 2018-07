Factura gratis

Se acaba de poner en marcha la emisión de una factura sanitaria que se ha dado en llamar informativa. Esta acepción no refleja con nitidez el calado del documento que pretende transmitir la aportación pública a la salud de los ciudadanos y el coste de su rehabilitación ante la enfermedad. Mediante esta factura “sombra” se abre una luz en la satisfacción de los contribuyentes que por este medio se pueden congratular con el sistema sanitario público del que todos tiramos a veces por encima de lo que realmente precisamos. De momento es un aldabonazo psicológico a la corresponsabilidad colectiva del erario público. Se sumaron a este proyecto las comunidades de Valencia y Andalucía y ahora la iniciativa arranca en Madrid. Se inicia con una factura y misiva emitida a los pacientes que sean tratados en Cirugía Mayor Ambulatoria en el Hospital Universitario de La Paz. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, explicó que “el objetivo es que los ciudadanos, sabiendo que la asistencia sanitaria en Madrid, por supuesto, es gratuita, pero eso no significa que no tenga un coste que se financia con los impuestos. Y lo que queremos es que los ciudadanos sepan cuál es el coste de la asistencia sanitaria que reciben”. Lasquetty expuso que “la intención es ampliarlo también a las consultas externas, a hospital de día y a todas las personas que hayan acudido probablemente a atención primaria y urgencias”.Esta medida acabará en toda España y nos introduce en ese concepto fundamental de que el estado de bienestar se puede construir entre todos. Porque si el dinero es de todos nos conviene saber en qué lo gastamos y cómo nos beneficiamos. Seguro.