Botica del Hospital

Está demostrado que la familia López-Belmonte no cesa en su empeño de sacar eficacias en tiempos de adversidades. Así lo demuestra la próxima reunión que han organizado a modo de jornada de debate sobre la farmacia hospitalaria y la eficiencia económica. Ellos se preguntan “¿Qué debemos tener en cuenta?” Por eso, el consejero delegado de la entidad, Juan López-Belmonte y el director general adjunto José Eduardo González nos ponen las pilas en un binomio en el que hace falta mucho análisis, estudio y conclusiones. Porque la farmacia hospitalaria no solo debe seguir el rigor y la inclinación científica de los prescriptores hospitalarios sino que además puede incidir por la vía del estudio certero para hacer reflexionar a los clínicos en las conveniencias terapéuticas más rentables. Estamos seguros de que el motor de la atención a los pacientes es su propia seguridad y el hospital en muchas ocasiones plantea adversidades como consecuencia del entorno. Me refiero a la distribución planificada de los pacientes, la asepsia, las tecnologías para evitar todo tipo de patologías concomitantes o las propias infecciones hospitalarias. Hay ahí un gran tajo para ser más eficientes y eficaces pero en Rovi apuntan a la homologación de prescripciones eficaces que nos lleven a la excelencia en la eficiencia económica. Tengo testigos personales de que vengo alimentando la llama que alumbre cada vez más ese reducto aparentemente infranqueable de la farmacia hospitalaria. Espero y deseo que el día 22 de septiembre en el salón de actos de la Residencia de Estudiantes de Madrid nos pongan en el camino para utilizar nuevas herramientas en la toma de decisiones en los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Seguro.