1 de cada 8 mujeres sufrirá un cáncer de mama en su vida

Un aspecto añadido a todo lo que conlleva padecer un cáncer de mama es el embarazo, ya que se calcula que un poco más de un 10% de las mujeres con cáncer de mama son menores de 45 años, algo que preocupa a la sociedad porque puede coincidir con la edad fértil.

Se prevé que en los próximos años se produzca un aumento de los casos debido a que las mujeres retrasan cada vez más su maternidad. Según datos del INE, en España, la edad media actual para tener el primer hijo es de 32 años.

Tal y como recoge Cigna España, aproximadamente el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres se originan en la mama y con el paso del tiempo este se ha convertido en el tumor más diagnosticado del mundo superando al cáncer de pulmón. Mientras que la probabilidad de sufrir cáncer de pulmón en el caso de las mujeres es de 1 de cada 17, en el caso del cáncer de mama se estima que 1 de cada 8 mujeres, entre 45 y 65 años, lo sufrirá en algún momento de su vida.

Para María Sánchez, e-Health Manager de Cigna España “el diagnóstico precoz del cáncer de mama es fundamental para conseguir un buen pronóstico de la enfermedad, y más todavía en las pacientes que planean ser madres a partir de cierta edad. Por ello, es importante realizar una adecuada autoexploración de la mama y acudir a las revisiones periódicas con el ginecólogo que será el especialista que determine la necesidad de realizar las pruebas complementarias necesarias».

Desde Cigna, y con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama ofrecen una serie de consejos:

La prevención, la mejor protección. Es muy importante recalcar la necesidad de hacerse autoexploraciones de manera mensual y ante cualquier agente extraño (bultos, secreciones, dolor) acudir a un médico para una detección temprana del cáncer de mama.

Tener cáncer de mama no significa no poder ser madre. Diagnosticar un cáncer de mama durante el embarazo no implica necesariamente su interrupción para poder empezar el tratamiento, ya que a partir del segundo trimestre los riesgos para el feto son mínimos.

Generar endorfinas para la autoestima y confianza. Llevar una alimentación sana y equilibrada ya que aporta un elemento esencial para superar la enfermedad y evitar la recaída.