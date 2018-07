"Wizapet" la aplicación para encontrar mascotas perdidas

Mascotas perdidas con Concha Cerdán

Concha Cerdán sigue buscando a aquellos animales que se han perdido y cuyas familias les esperan deseosos en su hogar. Os pedimos toda vuestra atención por si veis a alguno de ellos.

Además esta semana traemos una novedad que no es nada más ni nada menos que "Wizapet", una aplicación que alerta sobre mascotas perdidas y ayuda a su localización. Bajo el lema "No me des por perdido", la aplicación pretende concienciar a la sociedad y establecer una red colaborativa tanto de búsqueda de dueños como de mascotas perdidas. La App está disponible para Android y para iOS.