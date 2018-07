Las razas de moda de gatos gigantes | CPG A3P | 19/02/17

Noticias con Cristina Cañedo

Una de las modas que resurge es la de los gatos gigantes. Tener una mascota en casa, pero a lo grande. En el programa contamos cuáles son las principales razas de gatos gigantes y sus características.



- Gato Serva: es una gato salvaje , que vive en las sabanas con piernas largas, orejas grandes y manchas de color negro que recuerdan a un leopardo. Este gato puede llegar a pesar 11 kilos y es capaz de atender a órdenes básicas. No tienen problemas de comportamiento y son grandes amigos del agua. Tienen una salud de hierro, aunque no responden bien ni a las vacunas ni a algunos tipos de anestesia. Se trata de la raza más cara del mundo pudiendo llegar a costar 4.000 euros.



- Gato Siberiano: es un gato acostumbrado a vivir en climas muy fríos (hasta -30 grados), por lo que cuenta con una gran y gruesa cabellera. Su hogar ideal son las casas con patio o algún lugar para dar grandes paseos y, aunque es muy sociable, no tolera los agobios. Se lleva muy bien con los niños y es un gato hipoalergénico por lo que es la opción ideal para las personas con alergia.



- Gato Bosque de Noruega: puede llegar a pesar 9 kilos y le encanta estar en compañía de otros gatos. Una de sus mayores aficiones es escalar y disfruta con los rascadores altos. Respecto a su salud, esta raza puede tener displasia de cadera o problemas similares.



- Gato Maine Coon: es una de las razas más conocidas proveniente de Estados Unidos. Alcanza los 10 kilos y es ideal para vivir en familia con niños, aunque puede desconfiar de las visitas. Es un gato fuerte que no tendrá enfermedades importantes.