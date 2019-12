Jorge de Cascantes: "Los gatos nos encandilan por su capacidad de servir de recipientes para el significado que queramos darles"

Hemos hablado esta mañana con el editor para que nos ayudara a explorar, como si se tratara de un nuevo juguete en las garras de un felino, las páginas de este tomo, a sus autores y las historietas que encierra 'El Gran Libro de los Gatos'.

¿Qué vamos a encontrar en esta “guía literaria” como la llamas en el prólogo?

Es una antología lo más exhaustiva posible, intentando reflejar la figura del gato en la literatura universal, de alguna manera. Hay cuentos, poemas, ensayos siempre con el gato como figura principal o personaje destacado en cada una de las historias. Sobre todo he intentado que hubiera el mayor número de perspectivas distintas sobre este mismo tema y por eso hay autores de todas las épocas, corrientes, géneros, etc. Es una antología de relatos con gatos.

De hecho en el libro comentas todas las perspectivas que ves en este animal: “rencorosos, tímidos, estudiosos, malheridos”. ¿Los describes así por tu propia experiencia o por lo que has leído en estos textos?

Las dos cosas. Al principio, al ponerme a armar la antología pensaba que me iba a encontrar sobre todo la perspectiva del gato de ser un poco maligno, misterioso y en realidad encontré muchas facetas distintas como el gato que es cariñoso, que demuestra afecto o que vela por los demás. Estos son aspectos que puedes relacionar más con un perro, desde un punto de vista superficial. Un ejemplo de este tipo de textos son los que hablan de la muerte del gato, como la canción 'Luna' de Cecilia o el cuento de Emilia Pardo Bazá. De alguna manera, los gatos tienen esta parte de repartir amor hacia sus dueños. Claro que también hay relatos que, como he dicho, muestran la parte del gato que “mira por lo suyo”, que se restriega por tu pierna por rascarse, pero siempre está ese misterio de no saber lo que están pensando.

¿Cómo ha sido el proceso de recopilación de los textos del libro? Te habrás vuelto loco…

Sí… Cuando estuve armando 'El gran libro de los perros', que edité el año pasado, me daba cuenta de que cuando me ponía a buscar en la obra de algún autor o autora encontraba más gatos que perros y ahí fui viendo que el felino es un ser más literario que el perro, al parecer. Fui apuntando algunos nombres porque pensé ya en hacer este otro libro. Cuando vimos que había opción de hacerlo real, me sumergí buscando muchos más autores y al final hay mogollón de firmas en la antología. He sacado los textos en mi biblioteca personal, en hemerotecas, en la biblioteca del barrio, por Internet…

¿Cuáles son los textos que más veces te has leído del libro?

Me gusta mucho uno que encargamos para la ocasión a Fernanda Trías, una escritora contemporánea, y también el texto de Kelly Link, una escritora norteamerica, que venía en uno de sus libros.

Hay textos inéditos, ¿quiénes son los autores y por qué has elegido que aparecieran en el libro estos textos?

Son varias autoras, principalmente. Autoras que me gustan, algunas españolas y la mayoría latinoamericanas. Fernanda Trías, Claudia Ulloa Donoso, Elisa Victoria, Gabriela Ybarra, Silvia Terrón, Ana Llurba, Costanza Gutiérrez… Son 15 en total y es una de las partes que añaden más valor al libro, me parece.

¿A qué autor no te esperabas encontrar en estas páginas?

Ufff… no lo sé. Heminway era más de perros pero tiene algún texto de gatos también. A Piolín le metí pero no es que me sorprenda a mí, más bien hace gracia al lector... Quizás, Dickens, que tiene un montón de cosas sobre gatos pero yo no lo sabía y saqué un extracto de “Casa desolada” en el que hablaba de un gato.

Tanto para escribir textos sobre ellos, incluso si no te gustan como le pasaba a Roald Dahl, como para dejarnos embobados mientras vemos un vídeo. ¿Por qué crees que nos encandilan tanto los gatos?

Yo creo que por esa capacidad que tienen de servir de recipientes para el significado que queramos darles, como tienen esa postura “alejada” de nuestro día a día, están siempre ensimismados pensando en su dimensión paralela, es fácil que podamos llenarles de significado y darle sentido a ese misterio que suponen para nosotros siempre.

¿Qué crees que escribirían los gatos sobre nosotros si pudieran hacerlo?

Supongo que reflejarían lo absurdo de nuestras vidas, en las que dedicamos tan poco tiempo a estar tranquilamente pensando mirando por la ventana, como hacen ellos, y tanto tiempo a intentar ganar dinero que para ellos solamente serviría para destrozarlo.