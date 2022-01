Walter, el flamenco viajero del zoo de Jerez: "Soy un alma libre y me gusta volar sin rumbo"

LEER MÁS Cinco animales que no puedes tener como mascota

Hola Iván, me llamo Walter y soy el flamenco mas viajero nacido en el Zoo de Jerez, ya sabes que jerez es tierra de grandes flamencos, como Tío Borrico, El Torta, Agujetas, Terremoto, pero eso son cantaores, yo soy el ave de plumas rosas y patas largas.

Pues resulta que el año pasado me pusieron los de la Fundación Jaime González Gordon un receptor GPS de esos que te cuentan los pasos y te dicen por donde he estado, bueno nos lo pusieron a dos, a mi y a mi colega Wisdom.

Y cuando lo han visto han flipado, porque Wisdom se fue a las Marismas de Cetinas, en Puerto Real, a apenas 14 kilómetros del zoo y allí se quedó. Pero yo que estoy 'mu loco' y soy culo de mal asiento, lo dejé allí a pesar de tener condiciones ideales de alimento y la compañía de cientos de congéneres y seguí viajando, como si fuera un adolescente de Erasmus.

Tempranito cogí el vuelo y me fui a Veta la Palma, una zona de cultivos marinos en el entorno de Doñana, me puse fino de marisco, cuando ya no podía mas, cogí el camino y me fui a los arrozales próximos a Los Palacios, en Sevilla, donde me quedé unos meses.

Cuando me harté de tanto arroz recogí los bártulos puse rumbo al suroeste y, al comprobar que Doñana estaba terriblemente seca, continué costeando hacia el Noroeste para dirigirme hacia el norte directo pa Portugal hasta llegar cerca del Parque Natural do Vale do Guadiana.

Al día siguiente otros 200 kilómetros de vuelo, en las salinas de Tavira, en el Algarve. Tras descansar allí un día, decidí regresar a los arrozales del Guadalquivir, porque yo soy así. Aunque nací en un zoo o quizás por eso mismo soy un alma libre y me gusta volar sin rumbo y disfrutar de la vida. Iván hay que viajar más, se despide de vosotros, Walter, el flamenco mas viajero de Jerez.