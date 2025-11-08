El Museu de l'Aigua i el Textil de Manresa (Catalunya)
En este episodio de Los Engranajes del Tiempo visitamos el Museu de l'Aigua i el Textil de Manresa de la mano de su director, Eudald Serra, quien nos ilustrará también sobre la historia de la impresionante Séquia de Manresa, una formidable obra hidráulica medieval que, todavía hoy, lleva el agua hasta la ciudad. Además, vamos a descubrir la historia y los pormenores del arte de la cintería, uno de los pilares de la industria manresana durante décadas.