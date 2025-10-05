Patrimonio Industrial

La Fábrica de Loza de Valdemorillo (Comunidad de Madrid)

Este año 2025, la Comunidad de Madrid ha dado un nuevo impulso a los trabajos para catalogar como BIC la antigua fábrica de loza fina de Valdemorillo, cuyos restos forman hoy parte de un centro cultural y museo después de que el edificio principal sufriera serios destrozos durante la Guerra Civil. Nos acompaña en este periplo Octavio Puche, ingeniero de Minas y profesor universitario jubilado, quien nos explica la historia y los avatares de esta singular factoría de loza y vidrio de gran calidad y que estuvo activa entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Descubriremos también el germen de la política arancelaria en España, con la constitución de la Junta General de Aranceles, que contribuyó a fortalecer la industria autóctona de loza frente a los productos ingleses.

José Manuel Gabriel

Madrid |

