El 'vacile' viral de Más Madrid a Vox en Móstoles por el "homenaje a la bandera de España"

Un pleno del Ayuntamiento de Móstoles ha vivido uno de los discursos más virales en la política de los últimos tiempos. Todo ha llegado tras la propuesta de Vox en el municipio madrileño de crear lo que han denominado un punto de homenaje a la bandera española. Esta propuesta ha encontrado la réplica del concejal de Más Madrid, Emilio Delgado, que con sutil y fina ironía ha tratado la cuestión.

"Es un tema de una importancia crucial. Somos todos conscientes de la honda preocupación que hay entre los vecinos y vecinas de Móstoles, cuyo lamento ha recorrido ya las pescaderías, las academias de inglés, los videoclubs o los gimnasios... Por no disponer de un punto de homenaje permanente a la bandera de España", ha comenzado su discurso ante las miradas cómplices de su grupo que ya intuían por dónde iban sus intenciones. "En Más Madrid tengo que decir nos duele. ¿Cómo no nos va a doler ver la congoja, ver la zozobra de nuestros vecinos y vecinas por querer honrar de forma permanente la bandera de España, no encontrar un sitio permanente donde hacerlo en este municipio?", ha continuado.

Su sorna ha proseguido alabando irónicamente la propuesta: "Menos mal que han venido los portavoces de Vox a dar una solución a este runrún, a este malestar, a este malestar soterrado que podría haber acabado perfectamente en un estallido social de esta pobre gente de no ser por ustedes, que han venido aquí a hacer política útil, política de lo que de verdad importa, política de lo que mejora la vida de nuestro municipio".

En ese punto y cuando parecía que podía parar, ha seguido como un martillo que no dejaba de golpear a base de oratoria: "Y si no hubiera sido por ustedes, que habría sido de esa pobre gente, que, como digo, después de ocho, nueve, 10 horas de trabajo, llega a casa, tira las llaves en el aparador, saluda con desgana a la familia y se hunde en el sofá en la mayor de las soledades y de las frustraciones por no poder disponer en este municipio de un punto de homenaje permanente a la bandera de España".

Después, ha justificado el voto en contra de Más Madrid, de nuevo con argumentos hilarantes: "Vamos a votar en contra porque se nos queda corta la propuesta. Nosotros creemos que un municipio como Móstoles de más de 200.000 personas merece algo más que un único punto de homenaje permanente a la bandera de España. Imagínese que un vecino de Soto, de Coímbra, desea homenajear la bandera a las 11 o las 12 de la noche... Tiene que recorrer distancias larguísimas. Pensamos que sería imprescindible tener como mínimo un punto de homenaje a la bandera de España en cada distrito de Móstoles. ¿Qué digo en cada distrito? En cada barrio, en cada domicilio, probablemente en cada habitación, porque de qué nos sirve que los padres puedan desenvolverse en un sano ambiente de la formación del espíritu nacional si los hijos crecen ajenos a esa realidad. Estaríamos creando la siguiente generación de anti Españas, ¿no?"