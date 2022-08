El truco definitivo para cortar la sandía de forma rápida y sencilla

No hay nada más apetecible durante estas fechas de verano que un buen trozo de sandía fría, que nos permita alimentarnos a la vez que refrescarnos y combatir la ola de calor y las altas temperaturas que han estado asfixiando la península durante las últimas semanas.

No obstante, a la hora de consumirla, la sandía presenta un problema: hay quiénes no saben cómo cortarla correctamente o directamente se abstienen de comerla con tal de no partirla por la mitad y después ir cortando trozos poco a poco... ¡se hace eterno!

Por este motivo, y para alegría de este último grupo, un usuario de Twitter ha dado con el truco definitivo para cortar la sandía de una forma práctica, rápida y, sobre todo, eficiente. Esta técnica está al alcance de todos y ha causado auténtico furor en la red social en la que muchos se preguntan por la existencia de este invento.

El truco acumula casi dos millones de visitas

"Grandes genios fueron Mozart, Leonardo Da Vinci y el que inventó el tenedor para cortar sandía en cuadritos", ha explicado el escritor, director y productor de cine y televisión Carlos Clavijo al compartir un vídeo en el que se muestra una herramienta específica para cortar la sandía en cuadritos, algo así como un híbrido entre un cortador y un tenedor.

Tal y cómo enseña su publicación, que ya acumula casi dos millones de visitas, la parte que corta sirve para seccionar la sandía en porciones cuadradas, mientras que el tenedor se usa para comerse los trozos.

Un internauta ha asegurado que se vende en Amazon mientras otros confiesan su necesidad de comprar esta herramienta para cortar su fruta favorita. No obstante, otros le sacan algún pero al afirmar que "funciona bien salvo por el detalle de que la sandía al estar apoyada en la mesa sobre el lado curvo, se mueve bastante y hay que aguantarla con firmeza". ¡Para gustos los colores!

Además del vídeo con el invento especial para cortar la sandía, el usuario de Twitter también ha compartido otros vídeos enseñando cómo se corta este alimento de forma sencilla en diversos lugares del mundo. Una serie de vídeos que, de la misma manera, acumulan también millones de visitas.