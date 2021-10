Pérez-Reverte abre el debate en Twitter: ¿Cuál es el mejor James Bond de la historia?

Este viernes 1 de octubre se estrenaba en España la última película de James Bond. 'Sin tiempo para morir' es la última cinta de Daniel Craig como 007 y los productores tendrán que buscar a un digno sucesor de Craig para las próximas entregas.

18 meses después de su primera fecha prevista, la entrega 25 de Bond, y despedida de Daniel Craig, ha llegado a las salas españolas y las redes sociales ya se han hecho eco de la cinta de Cary Fukunaga.

Uno de los primeros en dar su punto de vista sobre la película ha sido Arturo Pérez-Reverte. El escritor siempre suele estar en el foco mediático por sus publicaciones en Twitter y esta vez no iba a ser diferente. Su opinión sobre 'Sin tiempo para morir' ha generado una oleada de comentarios al respecto. Al escritor no le ha entusiasmado la cinta. En concreto, lo que no convence a Pérez-Reverte es el James Bond que encarna Daniel Craig.

"Anoche vi 'Sin tiempo para morir', y lo lamento: un James Bond tan equilibrada y políticamente correcto, tan familiar, tan enamorado y tan moñas que constituye un insulto a la inteligencia de los espectadores y a la memoria del personaje. Si Ian Fleming lo viera, echaría chispas", publicaba en su cuenta de Twitter.

Pero su opinión sobre la película no acaba aquí. A este primer tuit se han sumado varios en los que el escritor compara al Daniel Craig de 'Sin tiempo para morir' con el de otras entregas como 'Casino Royale' o responde a los comentarios de sus seguidores.

La crítica de Pérez-Reverte ha abierto el debate en redes sociales sobre quién ha sido el mejor James Bond del cine, y el escritor lo tiene claro: "en primer lugar, Connery. En segundo lugar, nadie. Y después de nadie, Brosnan", ha sentenciado.

Pérez-Reverte ha zanjado el debate este domingo con un tuit en el que resume su opinión sobre 'Sin tiempo para morir' y, en general, sobre el personaje de James Bond 007.

"Lola cierra el bar, así que resumo: un personaje icónico, un mito, puede y debe evolucionar y ponerse al día (como el espléndido Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch); pero no debería ser manipulado más allá de los límites marcados por el autor que lo creó y lo hizo famoso", ha concluido.