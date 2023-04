Un pasajero tiene un ataque de ira durante un vuelo por el llanto de un bebé

Hay personas a las que no les resulta sencillo compartir espacio con bebés y menos aún si no son de su propia familia. Por eso, cada vez hay más actividades que ofertan la alternativa de "exclusivamente para adultos", como algunos hoteles o restaurantes en los que no se admiten niños.

Sin embargo, todavía hay muchos espacios que siguen siendo comunes a todos los seres humanos por igual, como es el caso de los aviones, a pesar de que hay personas que piden que haya opciones sólo para adultos sin ningún tipo de niño.

Es el caso de un hombre que viajaba en un vuelo dirección Florida y que perdió completamente los papeles en mitad del vuelo después de que el llanto de un bebé le despertase de su siesta. El tiktoker Mark Grabowski grabó el momento y lo publicó en sus redes sociales donde tardó poco en viralizarse.

"Si el niño puede gritar, yo también"

En un momento del vuelo, un bebé empezó a llorar. Los padres, estresados, intentaron poner fin al llanto del pequeño paseándolo por el avión y cambiando en algún momento su asiento (que le cedieron algunos de los otros pasajeros del vuelo). Pero el niño continuó llorando un rato más. Fue suficiente para despertar de su siesta a uno de los pasajeros del avión, que sufrió un ataque de ira a consecuencia de ello.

"Si el niño puede gritar, yo también", fue lo que le contestó a uno de los azafatos cuando este le pidió por favor que se calmase. "¿Puedes calmar al niño, por favor? Tenía los auriculares puestos. ¡Estaba durmiendo!", gritaba el hombre al tiempo que pedía a la tripulación que pusiesen fin al ruido del pequeño.

El hombre comenzó a perder el control y a elevar más el tono, utilizando además palabras malsonantes que hicieron que la mujer que se sentaba a su lado se tapase la cara avergonzada: "Estamos en una maldita lata con un bebé, en una maldita cámara de eco. ¿Por qué grita el bebé? Yo no estoy gritando. ¿Quieres que grite? Voy a gritar. ¡Por favor, detén al bebé!", siguió el hombre durante un buen rato incluso cuando el bebé ya había parado de llorar.

El hombre negó a bajarse del avión

Una vez el avión llegó a su destino, el problema no cesó, pues el hombre se negó a bajar del vehículo. En ese momento, la tripulación contactó con las autoridades y le dio dos opciones: que bajase por su propio pie o a la fuerza por las autoridades.

Al final, los agentes tuvieron que bajar al hombre hasta fuera del avión, pero finalmente no fue detenido. El portavoz de la aerolínea emitió un comunicado en el que felicitó a la tripulación por "exhibir una profesionalidad sobresaliente al manejar una situación desafiante" y ofreció sus disculpas a los demás pasajeros "que tuvieron que experimentar un comportamiento tan inaceptable".

División de opiniones en redes sociales: a favor y en contra del hombre

El vídeo se ha viralizado consiguiendo ya más de 250.000 reproducciones y miles de comentarios de todo tipo, tanto a favor como en contra del hombre. Los más mayoritarios son los que le reprochan que él es quien tiene que calmarse ya que es un adulto, "¡Cómo puede pedir que un bebé se calme si quizás le duele algo!", y los que le consideran a él el verdadero bebé de ese avión.

Sin embargo, otras personas han asegurado comprenderle ante el estrés que puede generar una situación así, por lo que piden vuelos especiales con niños y sin niños: "No todos queremos estar escuchando gritos de bebés".

Por su parte, debido al éxito del vídeo, el tiktoker fue entrevistado por la televisión para dar su opinión sobre lo vivido en el avión. Mark Grabowski respondió que en general, todos los pasajeros del vuelo estaban en contra del hombre y que, de hecho, ofrecieron a los padres del pequeño cambiar los asientos para intentar que el bebé se calmase.