Netflix ha cometido un grave error al traducir la serie 'Luis Miguel: La Serie'. Las particularidades del lenguaje andaluz han provocado que la serie pase a traducir la expresión "mi arma" por una expresión que nada tiene que ver con su significado en el dialecto andaluz.

La traducción de 'miarma'

Esta vez ha sido la serie 'Luis Miguel: La Serie' la que se ha llevado la errata, en el sexto capítulo de la segunda temporada de la ficción se produce un diálogo entre dos actores de la serie ,"Lo siento, mi arma", dice uno de ellos con acento andaluz en la versión original en español. No obstante, la persona encargada de traducir la conversación no tuvo en cuenta el contexto y lo hizo de manera literal.

"I'm sorry, this is my weapon"

"I'm sorry, this is my weapon", se podía leer en pantalla traduciendo 'arma' por un sinónimo de pistola. El error, que no ha pasado desapercibido para los hispanohablantes, que criticaban la multitud de detalles de los diálogos. No es la primera vez que la plataforma comete este tipo de fallos, recientemente con el estreno de 'El juego del calamar', los fans y el gremio de dobladores se quejaban del doblaje y los subtítulos empleados.

Netflix se ha dado cierta prisa en solucionar este error en el sexto capítulo del biopic del cantante Luis Miguel. La mejor solución, al no poderse traducir de forma literal, se ha optado por un darling, que significa cariño.

La razón de que estos fallos sean comunes

Este tipo de fallos suelen ser más comunes de lo que parece. Es normal que por abaratar costes y tiempos, las compañías usan la traducción automática posteditada, que se basa en un traductor común. Un software que lo traduce todo y luego un profesional se encarga de reajustarlo en la medida de lo posible.

Hace tan solo unas semanas, la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE) denunció lo que había hecho Netflix con la serie por lo que consideraron que era un "deficiente" trabajo con 'El juego del calamar' al no ajustarse los subtítulos con lo que realmente se dice en la serie.