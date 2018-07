La canción de trap de Lory Money sobre Puigdemont que revoluciona la red: "España me ataca, pues toma pan tumaca, madafaka"

Lory Money ha creado un nuevo tema que no tardó en convertirse en viral. En esta ocasión, el mantero que se hizo youtuber se convierte en Lory Puigdemoney para recordarle a Rajoy: "Ma votao mucha gent, lo siento men".

El senegalés Dara Dia, más conocido en las redes como Lory Money, ha vuelto a convertir en viral una de sus canciones. Su vídeo, dedicado a la independencia de Cataluña, cuenta con 800.000 visualizaciones en sus primeras 24 horas.

Esta vez, se pone en la piel de Puigdemont para hablar del "Prucés" desde Bruselas. El "youtuber que llegó en patera", como se bautiza él mismo, recuerda que "Ma votao mucha gent, lo siento Rajoy men".

Lory Puigdemoney también utiliza frases como "yo quiero un nuevo país, sin turistas asiendo pis", "España me ataca, pues toma pan tumaca, madafaka" o "Franco rest in peace, welcome refugees".