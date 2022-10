Borja Escalona lo vuelve a hacer: intenta no pagar en una tienda de ropa y amenaza con cobrar 10.000 euros

Borja Escalona ha vuelto a salir a la calle con su cámara y ha protagonizado una polémica en otro establecimiento en Madrid. Esta vez, el youtuber ha entrado en una tienda céntrica y ha acabado chantajeando a los dependientes: "Os voy a tener que facturar 10.000 euros por la promoción".

Todo ello, después de probarse un chándal que aseguraba en el directo que le iban a regalar: "Como esta chándal sea de mi talla me lo llevo, eh, quiero decir, que me lo regaláis (...) Os juro por dios que como me lo regalen me lo llevo puesto, les voy a hacer la promo durante todo el día".

La nueva polémica de Borja Escalona

La primera polémica: quiso comer gratis una empanadilla

Todo empezó cuando Escalona, que tenía 35.500 suscriptores en YouTube, entró en un establecimiento de Vigo intentando no pagar por una empanadilla que probaba mientras retransmitía en directo un vídeo.

Su plan se torció cuando una de las camareras se negó a regalarle la consumición y el youtuber amenazó con cobrar al local una factura de 2.500 por la publicidad.

En el vídeo, Escalona presumía ante sus seguidores de comer gratis en los bares y restaurantes debido a su fama en las redes. Esta vez su lugar elegido era 'A tapa do barril', un local de Vigo, pero una de las camareras del establecimiento, le obligó a pagar los 2,30 euros que costaba la empanadilla que se acababa de comer.

Al escuchar a la camarera, el youtuber aseguró: "Pues bien, ahora tenemos un problema. Tengo que cobrarte esta promoción que te acabo de hacer. Va a salir un poco más caro".

Según sus cálculos, la factura sería de 2.500 euros y, además, Escalona amenazó con poner malas reseñas en Google sobre el local.

Cierran sus cuentas en YouTube y Twitch

El bar de Vigo ya ha emitido un comunicado asegurando que piensan "tomar medidas legales" contra el 'youtuber' porque no se puede consentir, dice, "este atropello".

Ayer lunes a medianoche cerraron sus canales de YouTube y Twitch, pero no le preocupa."Voy a coger un canal de cero, lo voy a volver a reventar", dice en el vídeo inaugural de su nuevo canal, que publicó solo unas horas después de pedir perdón.