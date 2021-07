Un banco deposita por error 50.000 millones de dólares en la cuenta bancaria de una familia de Louisiana

LEER MÁS Un albañil destruye la casa que había remodelado tras el impago de sus dueños

Una pareja de Louisiana recibió el pasado sábado 26 de junio una gran sorpresa: 50.000 millones de dólares aparecieron en su cuenta bancaria de la noche a la mañana. Aunque en un principio creyeron que podría tratarse de la herencia de algún tío lejano, lo cierto es que, durante cuatro días, Darren James y su familia fueron multimillonarios a causa de un error de su banco, el Chase Bank.

El agente de bienes raíces, de 47 años, aseguraba en la CNN que, lo descubrió mientras regresaba del trabajo a su casa, cuando su esposa le mostró que el banco había depositado 50.000 millones de dólares en su cuenta. Explicó que, aunque en un principio contempló la idea de que se tratara de la herencia de algún tío desconocido o lejano, más tarde descartaron esa posibilidad al ver la gran cantidad de dinero que había sido depositada. "Estaba emocionado, realmente sorprendido de cómo llegó allí y me pregunté si tenía un tío rico", recordaba.

El banco reconoce que fue un error técnico

“Todo lo que pensábamos era quién iba a llamar a nuestra puerta porque no conocemos a nadie que tenga tanto dinero”, aseguraba. Ante este inusual error, ambos contactaron el banco para informar sobre lo que había sucedido con la entrada de ese dinero. Sin embargo, desde la entidad, su portavoz solo reconoció que se había tratado de un error técnico que afectó durante un día a un número limitado de cuentas y que se solucionó pocas horas después.

Esta respuesta no dejó conformes a Darren James y a su familia, que ahora se preguntan "qué pasó, por qué pasó y cómo pasó, pero sabemos que no somos los únicos a los que les pasó esto", dijo a la CNN. Insiste en que la preocupación es si su cuenta bancaria se vio comprometida, aunque ha reconocido que desde el banco ni siquiera le han llamado. "Eso no es como un error de un cero o un error de dos ceros, es alguien que se quedó dormido sobre el teclado. No hemos sabido nada de nadie", explicaba.

Un posible delito mayor por robo

A las personas que gastan dinero depositado por error en sus cuentas bancarias se les puede obligar a devolver los fondos, pagar tarifas e incluso pueden ser acusadas de delitos. Esto ya le sucedió a una pareja de Pensilvania, que en 2019 se enfrentó a un delito mayor por robo, después de gastarse 120.000 dólares que su banco había depositado en su cuenta por error.

Por su parte, James reitera que nunca consideró gastar ese dinero porque su "brújula moral solo va en una dirección y esa es la forma correcta", señalaba. Además, consideraba que existían grandes diferencias entre la moralidad y la legalidad: "La honestidad y el buen carácter moral entraron en acción de inmediato, no podemos hacer nada con el dinero. Yo no lo gané, no es nuestro para gastarlo".

A pesar de esto, bromeó diciendo que el dinero también podría haber provenido de alguno de los tíos ricos de uno de esos correos electrónicos "a los que probablemente respondí de un príncipe de Arabia Saudita que prometió darme 50.000 millones de dólares, esa es una historia diferente". Aún así, aseguró que, en caso de haberse podido quedar con ese dinero, habrían tratado de «bendecir» a otros necesitados.