¿Cuál es el truco de Karlos Arguiñano para cocinar el huevo frito perfecto?

El huevo frito puede parecer un plato sencillo, sin embargo, tiene sus secretos para elaborarlo de forma exitosa. Este el consejo que el cocinero de Antena 3, Karlos Arguiñano, ha querido explicar a los espectadores. Para él, esto es "un arte", aunque puede hacerse de dos formas: con puntilla o sin.

Arguiñano comenzaba su programa con el huevo sin puntilla y daba el detalle más importante: "El fuego no debe estar muy fuerte". Así, esperaba unos minutos y dejaba caer el huevo con delicadeza en el aceite.

Así fríe un huevo Karlos Arguiñano

Con el fuego suave, el huevo se fríe poco a poco y no salta ni salpica. Pero ojo, el cocinero recomienda no echar más aceite por encima ni mover la sartén: "Suave, despacito, despacito y, así, no le salen puntillas". A continuación y una vez que la base ya se ha cuajado, "comenzamos a echar aceite por encima para que la parte superior se haga también". Al final, solo quedaría escurrir y ya tenemos el perfecto huevo frito sin puntillas.

¿Y el huevo frito con puntilla?

El chef, después, nos revela el truco para el huevo frito con puntilla perfecto. En este caso, el fuego y el aceite deben estar muy calientes, por lo que deberemos esperar un rato más: "Veis que estoy dejando que se caliente bien el aceite. Bien calentito", aconsejaba.

Como detalle, Arguiñano indicaba que prefiere romper la cáscara del huevo fuera del recipiente. Una vez el huevo ya está en el fuego, veremos como a diferencia de en el caso anterior, ahora se hace mucho más rápido y se formaban las puntillas por el calor del aceite. Al igual que antes, solo faltaría escurrirlo y emplatarlo.