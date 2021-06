Tamara Falcó y su viral pregunta en 'El Hormiguero': "¿Qué es ser de derechas?"

La tertulia tuvo lugar en el programa en el que colabora 'El Hormiguero', y en la mesa también estaban Juan Del Val, Cristina Pardo y Pablo Motos. Comenzaron tratando el tema de la nueva factura de la luz pero derivó en un debate con las diferencias entre ser de izquierdas y de derechas.

El escritor Juan del Val ha afirmado que el Gobierno ha perdido la referencia de lo que supone ser de izquierdas. Y ante esto, Tamara Falcó ha dicho la frase que se ha convertido en viral inmediatamente: "Yo me quedo un poco tocada con lo que has dicho de ser de izquierdas, porque es todo lo bueno ¿Qué es ser de derechas?" A lo que es escritor ha respondido "Históricamente sí hay una cosa que se llama lucha de clases que tiene que ver o se identifica con la izquierda, evidentemente. Yo no estoy diciendo que los Gobiernos de derechas en lo que es una democracia como la que entendemos capitalista, no estén a favor de eso. Pero la esencia de la izquierda es esa, y hay mucho trabajo por hacer y yo creo que se están olvidando de esto con eslóganes baratos sobre cosas que tienen muchísima menos importancia que luchar por la gente que verdaderamente tiene menos. Y eso es algo que sí reivindica la izquierda, que si que creo que es ser de izquierdas y por eso digo que este gobierno no es de izquierdas" asegura Juan del Val.

Tras esto, la colaboradora dijo que si piensa en los líderes que hay en Madrid y" en todo lo que han hecho por la gente menos favorecida y la verdad es que estoy muy contenta de ser de derechas".

Tamara Falcó reacciona al desenmascaramiento de Isabel Preysler en 'Mask Singer': "Nunca identificas a tu madre con un gato chulapo"

Pablo Motos ha mencionado en 'El Hormiguero 3.0' el gran momentazo que vivimos este lunes en la segunda gala de 'Mask Singer'. Isabel Preysler fue desenmascarada como la Gatita del programa y dejó a todos los investigadores y espectadores totalmente impactados: "¿Cómo te quedas?", le respondía Tamara Falcó al presentador después de mencionar esta gran anécdota televisiva.

La colaboradora ha hablado de que vio el programa al lado de su madre y tiene una opinión muy positiva tras escucharla cantar y actuar bajo el disfraz: "Lo hizo fenomenal".