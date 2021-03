Tamara Falcó, sobre la polémica de Meghan Markle y el príncipe Harry: "No es la historia del príncipe que nos venden a todas las niñas"

Durante la tertulia de 'El Hormiguero 3.0' Pablo Motos pidió a sus colaboradores que opinasen sobre la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah Winfrey, en la que acusaron de racismo a la familia real británica.

Al principio, Tamara Falcó no quiso opinar sobre las duras declaraciones de los duques de Sussex porque todavía no había visto la entrevista. Sin embargo, Falcó comentó: "creo que Meghan lo está pasando mal porque esta no es la historia del príncipe que nos venden a todas las niñas, la historia ha sido un poco distinta para ella y ha decidido tomar otro camino".

La hija de Isabel Presley aseguraba que no tiene amigos dentro de la familia real británica, pero considera que su estricta educación hace "difícil" meterse dentro de la casa real. Falcó también sostuvo en 'El Hormiguero' que si cuando conoces a alguien "te casas con él y sus circunstancias", por lo que considera "raro" que todo esto le pillase a Meghan por sorpresa.

