Tamara Falcó ha aprechado su paso por 'El Hormiguero' de Pablo Motos, donde colabora habitualmente, para explicar cómo ha vivido todo lo sucedido en los últimos días tras conocer la infidelidad de Íñigo Onieva. Ha dejado claro que el 17 de junio no habrá enlace entre ambos y que tendrá el día libre.

El 17 de junio lo tengo libre

La marquesa de Griñón ha explicado cómo sucedieron los hechos desde la semana pasada. Se encontraba, junto a sus compañeros de televisión, en una fiesta donde comenzó a "rular el famoso vídeo" y al que no prestó atención porque se encontraba en "una nube". El propio Onieva le comentó a Tamara Falcó que estaba circulando por las redes sociales un vídeo de 2019. Fue en el día siguiente cuando "todo giró inesperadamente" según comenta Falcó.

La fecha del vídeo fue la principal excusa que Íñigo Onieva utilizó para defenderse ante su novia Tamara Falcó. Ella misma explica que "era mi novio y él me decía constantemente que era de 2019", se fiaba. Fue entonces cuando Isabel Preysler les recomendó que hiciesen público ese dato para desmentir la historia.

"Cuando estábamos en el coche mi madre me llamó y me dijo: 'Tamara se está montando una... Tenéis que salir y decir algo'. Íñigo le contestó: 'No te preocupes, Isabel, sin problema'. Y me dijo: 'Tú no digas nada, que eres una bocazas", cuenta Tamara Falcó.

Si esto no es de 2019 saldrá y yo tomaré la decisión correcta

Sin embargo, ese desmentido no surtió efecto y aparecieron más vídeos de Íñigo Onieva. Tamara Falcó insistió en la confianza de su prometido y así se lo hizo saber a su madre Isabel Preysler, hasta que empezó a cambiar la historia. "Si esto no es de 2019 saldrá y yo tomaré la decisión correcta", le dijo Falcó a Isabel Preysler.

Tras el giro del asunto, Tamara Falcó cuenta que "dejé el anillo encima de la mesa, cogí a mis perras, mis maletas y me fui a casa de mi madre". Y añade que "con esto ya era suficiente, pero con el resto de mentiras tuve que retratar a una persona con la que me iba a casar y eso fue una decepción", argumenta.

La hija de Isabel Preysler cuenta que desde un primer momento su relación con Íñigo Onieva estaba estipulada con una base en la confianza. "Esto es como romper un cristal a martillazos, intenta recomponerlo", explica comparando la situación.

Por último, Tamara Falcó ha agradecido a sus amigos que hayan hecho ver quién era la persona con la que se iba a casar. "Gracias porque me he librado", zanja.