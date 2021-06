¿Quiénes se escondían tras las máscaras de la Rana y la Medusa en 'Mask Singer'?

En la quinta gala de 'Mask Singer' Chenoa participó como investigadora invitada junto a los investigadores habituales Javier Ambrossi, Javier Calvo, Paz Vega y José Mota. La noche estuvo llena de sorpresas al descubrir nuevas pistas de los concursantes y, sobre todo, al desenmascarar a la Rana y la Medusa. ¿Quiénes se escondían tras las máscaras?

Las mejores pistas sobre la Dragona y el Huevo

La primera en dar pistas sobre su identidad fue la Dragona, que explicó ser una "todoterreno: adaptable, segura, astuta y veloz, supongo que por eso me gusta tener las garras en el volante". Además confesó que le encanta comprar y que sus cómics favoritos son los del Capitán Patapalo. Tras estas pistas, la Dragona interpretó la famosa canción de Mecano 'Me colé en una fiesta' y Paz Vega afirmó estar convencida de que se trataba de una Miss España. El segundo turno fue para el Huevo, que confesó tener una gran relación con las gradas de fútbol y demostró su amor hacia el marisco, tras su gran actuación al ritmo de Ava Max.

Josep Pedrerol, la Rana de 'Mask Singer'

La Rana ha sido la tercera máscara en actuar, enfrentándose a la Dragona, el Huevo y la Medusa, con el tema 'Solo', de Omar Montes, Ana Mena y Maffio. Los investigadores investigadores de 'Mask Singer' al ver sus movimientos se convencieron de que se trataba de un deportista. Tras la actuación de la Medusa, que mostró su lado más sensual al ritmo de 'Waterfalls', la Rana fue la elegida para quitarse la máscara ante la intriga del público y los investigadores. ¡Josep Pedrerol era el famoso que se encontraba tras la máscara de la Rana!

¿Quién estaba tras la Medusa?

La Medusa, la Dragona y el Huevo han tenido que enfrentarse al Duelo Final del programa. Tras su increíble actuación al ritmo de 'Spice up your life', la Medusa fue la elegida para desvelar su identidad. Chenoa, estaba convencida de que se trataba de una de las mejores cantantes del mundo y no se equivocaba. ¡Mel B, cantante de las Spice Girls se escondía tras la máscara de La Medusa!