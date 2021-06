¿Quién se escondía tras la máscara de la Gatita en 'Mask Singer'?

La semana pasada Antena 3 estrenó la segunda edición de 'Mask Singer', una temporada que prometía ser más internacional y no defraudó a los espectadores. En la primera gala ya se desveló un auténtico bombazo: bajo el disfraz de la Menina se encontraba La Toya Jackson. La hermana del 'Rey del pop', Michael Jackson, conquistó a la audiencia y se descubrió ante un jurado perplejo, que no podía creer que la cantante fuera quien se escondía detrás de la máscara.

En esta segunda gala, la Gatita ha sido desenmascarada tras caer en el duelo final frente a la Dragona. Javier Ambrossi, miembro del jurado, ya había comentado durante la gala que sospechaba que quien se encontraba detrás de la máscara de la Gatita era Isabel Preysler. Tan claro lo tenía que aseguró raparse la cabeza si no acertaba. José Mota y Paz Vega, se unieron a la apuesta de su compañero. ¿Acertarían?

¿Qué famoso está tras la máscara de Gatita?

Gatita, primero con el tema 'Waterloo' de ABBA, no consiguió superar la primera fase y tuvo que ir al duelo final frente a Dragona. A ritmo de 'Last Dance', la máscara lo dio todo para intentar permanecer una semana más en el concurso. Sin embargo, no lo consiguió.

Entonces llegó el momento de que se quitara el disfraz y mostrara a todos quién era realmente. ¡Javier Ambrossi había acertado desde el primer momento! La famosa que estaba tras la máscara de Gatita era Isabel Preysler.

Al revelar su identidad, Isabel Preysler confesaba: "Ha sido una experiencia más divertida de lo que me imaginaba, ha sido un desafío". Paz Vega no pudo evitar emocionarse al máximo al ver cómo había acertado con su apuesta.

Gatita también ha contado cómo ha sido estar dentro de la máscara y lograr mantener el secreto en su casa, pero a la vez ensayar y prepararse para las actuaciones. Además, ha indicado que le enseñó la canción grabada a su pareja, Mario Vargas Llosa, quien le dijo que no habría acertado porque no parecía ella.

Por su parte, Javier Ambrossi, quien había dado en el clavo desde la primera vez que la escuchó, le ha dedicado unas palabras: "Eres la única e inigualable".

Una vez conocida su identidad, Isabel Preysler, esta vez sin su máscara, se ha atrevido a volver a cantar el tema 'Waterloo'.

Las sorpresas en 'Mask Singer' no paran y está dejando a todos asombrados. ¿Quién será el próximo famoso o famosa que tenga que revelar su identidad?