¿A quién desenmascararon en Mask Singer? Menina revela su identidad

'Mask Singer' ha vuelto por todo lo alto en el estreno de su segunda edición, con la cumplida promesa de ser mucho más internacional que la primera temporada. Durante las próximas semanas, iremos descubriendo qué personajes se esconden tras las máscaras del programa, como Cactus, Ángel, Cocodrilo o Medusa.

Sin embargo, la primera gala ya ha revelado un auténtico bombazo, que ha dejado boquiabiertos a los espectadores y al jurado, compuesto por los Javis, Paz Vega y José Mota. Bajo el disfraz de la Menina, la primera desenmascarada de la nueva temporada, y tras perder su reto con Ángel, nos encontramos una conocida estrella internacional que arrasaba con su interpretación de 'Lovefool' de The Cardigans.

En su presentación, Menina reconocía en inglés que ama cantar, algo que los miembros del jurado consideraron una pista de que se trataba de una estrella internacional. Además, aseguraba que Madrid le parece muy diferente después de todos estos años y que ha sido objeto de deseo de caballeros en su juventud. La concursante también añadía que a día de hoy todos piensan que está pasada de moda, aunque comentaba que todavía conserva sus trucos para mantenerse fresca y que viene con el objetivo de demostrar que sigue en forma.

Después de conocer las pistas, Javier Calvo apostó por que se trataba de la actriz Natalie Portman, mientras que Javier Ambrossi consideraba que era Sharon Stone. José Mota aseguraba era Salma Hayek y Paz Vega optó por Andie MacDowell. Sin embargo, ninguno de los cuatro dio con la respuesta correcta.

Sin embargo, tras el primer duelo con Erizo y Cocodrilo, los votos decidieron que sería Menina quien se enfrentaría en el Asalto Final a Ángel. Para luchar permanecer en el concurso sin desenmascarar su identidad, Menina ha maravillado al son de ‘Never really over’, mientras que Ángel lo hacía cantando por ‘The time of my life’.

¿Quién se escondía detrás de Menina?

Finalmente, Menina se desenmascaraba y revelaba su verdadera identidad: LaToya Jackson. La hermana del 'Rey del pop', Michael Jackson, conquistaba a la audiencia y se descubría ante un jurado perplejo, que no podía creer que la cantante fuera quien se escondía detrás de la máscara.

'Mask Singer', lo más visto de la noche

El concurso 'Mask Singer' fue lo más visto de la noche del lunes, con 2.095.000 espectadores, con un 16,7% de cuota. Además, casi 5,8 millones de personas vieron en algún momento el estreno del programa de Antena 3.