¿A quién desenmascararon en 'Mask Singer'? La Dragona y el Pingüino desvelan sus identidades

En la séptima gala del programa 'Mask Singer: Adivina quién canta' se ha podido ver juntas a todas las máscaras que todavía faltan por revelar su verdadera identidad. En este programa cargado de emociones y buen ritmo, hemos descubierto quiénes se encontraban tras la Dragona y el Pingüino, la máscara invitada.

Actuaciones de la Monstruita, el Erizo y el Huevo

La noche comenzaba con la actuación de la Monstruita, la primera en dar sus pistas. Ha confesado que para ella es necesario santiguarse tres veces y aseguró tener el contacto de Javier Ambrossi en su agenda personal. En el escenario, la Monstruita sacó su lado más sensual con la famosa canción 'Sin pijama' de Becky G. Tras su actuación, era el turno del Erizo, que dijo ser muy popular en redes y tiene el contacto del cantante Ricky Martin. El Erizo motivó a todo el público y a los investigadores al ritmo de 'Wake me up' de Avicii. Después, el Huevo fue quien conquistó el escenario con el famoso tema de El sueño de Morfeo, 'Nunca volverá'. Además, la máscara reveló tener el teléfono de Carmen Lomana.

Pepe Reina, tras la máscara del Pingüino

A mitad de la gala llegaba el turno de conocer la identidad de la máscara invitada: el Pingüino. Con su actuación, asombraba a los investigadores por su gran voz; “Canta que te cagas”, comentaba Paz Vega. La máscara eligió el romántico tema 'Hola mi amor' de Junco. ¡Pepe Reina se encontraba tras esta máscara!

Una vez descubierta la identidad de Pepe Reina, era el turno del Cocodrilo que destacó por su energía sobre el escenario al ritmo de 'Live while we're young' de One Direction. Para Javier Ambrossi el Cocodrilo será uno de los posibles ganadores de esta temporada de 'Mask Singer'. Después, la Dragona se entregó al público con 'Tu foto de DNI' de Aitana. El último en actuar fue el Plátano, que sacó su lado más sensual al ritmo de 'Pretty Woman'.

María Zurita tras la máscara de la Dragona

Después de todas las espectaculares actuaciones, llegaba la hora de que nuestros investigadores votasen. La Dragona y la Monstruita fueron las máscaras elegidas en enfrentarse en el Duelo Final con los temas de 'Como tu' y 'Rueda'. La Dragona fue la elegida para desvelar su identidad: María Zurita se escondía tras esta espectacular máscara. La prima del rey Felipe VI sorprendió al público y a los investigadores, que no se esperaban para nada a la empresaria como la Dragona.

María confesó que estaba feliz de haber participado en 'Mask Singer', "jamás se me habría ocurrido hacer algo parecido". Además, pidió perdón por haber "destrozado", según ella, las canciones de grandes artistas como Aitana y contó que, de pequeña, le echaron de un coro.