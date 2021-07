¿Quiénes estaban detrás de las máscaras de el Perro y el Flamenco en 'Mask Singer'?

Nuria Roca ha sido la investigadora invitada a la sexta gala de 'Mask Singer: Adivina quién canta', de Antena 3, donde ha disfrutado de todas las actuaciones junto al resto de investigadores: Paz Vega, Javier Ambrossi, Javier Calvo y José Mota. En este programa hemos podido descubrir qué famosos se escondían tras las máscaras del Perro y el Flamenco. ¿Quieres conocerlos?

Las pistas de el Perro y el Flamenco

El Perro ha sido el primero en mostrar sus pistas a los investigadores. Antes de quitarse la máscara, ha deslumbrado al público con una magnífica actuación sobre el escenario al ritmo de 'Bailando'. Cuando ha sido el momento de mostrar la pista que le habían robado, el Perro ha mostrado una cesta con huevos, lo que despistaba por completo a todos los asistentes. La segunda máscara en actuar ha sido el Flamenco cantando 'Sweet Dreams'. En su pista robada, el Flamenco confesó que le encantaba comer fuet.

José Manuel Calderón, de la NBA a el Perro de 'Mask Singer'

Tras las actuaciones de todos los participantes, el Perro ha sido el primer elegido para revelar su identidad. Tras esta máscara estaba José Manuel Calderón, exjugador de la NBA. El jugador de baloncesto, que se encontraba tras la máscara más punky del programa ha explicado que los investigadores estaban bastante perdidos y no hubiesen acertado quién estaba tras el Perro. Además, José Manuel Calderón ha reconocido que le ha costado bastante mostrar esta faceta, pero que su paso por el programa ha sido muy divertido.

Mar Flores, el Flamenco de 'Mask Singer'

Después del primer desenmascaramiento, el Flameco, la Monstruita y el Plátano se han enfrentado en el Duelo Final de 'Mask Singer'. El Flamenco ha destacado por su sensualidad en la famosa canción 'Saturday Night', la Monstruita ha cantado y bailado 'Sonrisa', canción de Ana Torroja, y el Plátano dejaba boquiabierto al público derrochando flow al ritmo de 'That's What I Like' de Bruno Mars.

A pesar de las grandes actuaciones, el Flamenco ha sido el elegido para quitarse la máscara. Tras ella estaba Mar Flores, tal y como Javier Ambrossi ya había comentado al escucharle cantar. La actriz ha contado que tras esta divertida experiencia ha descubierto que le encanta cantar.