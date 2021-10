¿Qué partido político se interesó por Ana Milán? La actriz da las pistas en La Roca

LEER MÁS El lado más personal de Ana Milán, la actriz que cuenta sus anécdotas a través de Instagram y consigue hacerlas virales

Ana Milán ha confesado en La Roca que una formación política la tanteó para ficharla. Ante la negativa de la actriz de decir qué partido era, da algunas pistas con las que el espectador puede adivinar cuál es.

Un partido político se interesó por Ana Milán pero la actriz confiesa que rechazó la oferta porque "me parecería una irresponsabilidad aceptarlo porque creo que hay que estar muy preparado para ello". "Otra cosa es que no lo estén", ha lamentado la intérprete.

Milán ha admitido que le parece "importante estar preparado" y ha añadido: "Cuando me lo ofrecieron no me sentía así, aunque ahora un poco más".

La presentadora, Nuria Roca, ha intentado sacarle más información sobre el partido político que la tanteó y la actriz ha dado algunas pistas, ha confesado que el partido era "de un lado. Del centro. Prometía serlo".

Por otro lado, la actriz ha reconocido que aunque las gente en las redes haga tendencia el hashtag #AnaMilanForPresident, ella no quiere ser presidenta, "quiero ser alcaldesa. Pondría Madrid...".