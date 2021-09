El lado más personal de Ana Milán, la actriz que cuenta sus anécdotas a través de Instagram y consigue hacerlas virales

Ana Milán se une a Josie en 'Veo cómo cantas'. El programa de Antena 3 contará con la actriz alicantina a modo de jurado junto al estilista. El nuevo talent show consiste en adivinar si los cantantes secretos son buenos o malos vocalistas sin escuchar sus voces. Solamente observando sus gestos, actitud y puesta en escena en plató. Además de Ana Milán y Josie, todas las semanas un invitado especial acudirá al encuentro.

Ana Milán, una polifacética de manual

La alicantina nació en 1973 y fue criada en la localidad manchega de Almansa. Tras licenciarse en Periodismo aterrizó en Antena 3, donde se estrenó en televisión y debutó ante las cámaras junto a Jesús Vázquez en el programa 'La central'. También modeló para Modesto & Lomba: "Era algo circunstancial: mido 1'77 y con maquillaje estábamos guapas todas", dijo en una entrevista al respecto.

En 2005 tras participar en algunas series populares como 'Compañeros' o '7 vidas', la actriz rodó la serie 'Cámara Café' y tras cuatro años dando vida al personaje de Victoria de la Vega, una jefa dura de roer, la vida le cambió. Tras el este éxito, Milán participó en otras series líderes como 'Betty, la fea', 'Física o Química' o, más recientemente, 'Amar es para siempre'.

Como presentadora suma algunos trabajos más en 'Caiga quien caiga' y en el concurso 'Password' entre otros. En televisión también la hemos visto como concursante en 'Masterchef Celebrity', donde se demostró como una buena y autoexigente cocinera.

A la actriz no le podía faltar tocar el ámbito teatral, uno de sus mayores éxitos fue '5mujeres.com'.

El lado más personal de la actriz

En lo personal, Ana ha estado casada dos veces. La primera, con el actor Paco Morales, con quien tiene un hijo, Marco, nacido en 2001. También con Jorge Juan Pérez entre 2011 y 2012 y para su último matrimonio eligió también a un actor, Fernando Guillén Cuervo con el que estuvo casada entre 2014 y 2016, con él que llevó en 2013 a los escenarios la obra 'Wilt. El crimen de la muñeca hinchable'. En 2019 tuvo una relación con el periodista Peio H. Riaño.

Hace ya un año las revistas del corazón la ligaban sentimentalmente con otro hombre, Luis. Ahora, un año después Milán, con naturalidad, confirmaba ante la pregunta de un reportero, que su corazón no esta ocupado en este momento.

Sus anécdotas y reflexiones se hacen virales

Ana Milán también ha dejado huella en las redes. La actriz ha tocado todas las plataformas dejando un gran repertorio de historias personales y anécdotas divertidas, de ahí su indudable éxito. Estos vídeos caseros llegan ya casi al millón de seguidores de Instagram, también lo hace en Twitter donde alcanza casi los 650.000. Su amplio y viral recorrido lo ha conseguido gracias a su humor natural que destaca en cada uno de los directos que hace en redes.

Durante el confinamiento por la pandemia de covid-19, la actriz compartió una serie de directos en Instagram para entretener a sus seguidores. Las anécdotas que narraba, sumadas a su desparpajo y manera de contarlas, alcanzaron gran popularidad en tanto en esta red social como en Twitter, donde se compartieron miles de veces, en numerosas ocasiones su nombre llegó a ser trending topic, por ejemplo, un hilo de esta red social que recoge algunas de estas vivencias acumula más de 22.000 retuits y comentarios.

Una de las anécdotas más comentadas entre los usuarios fue cuando llamó a su portero creyendo que era su ginecólogo (ambos se llaman igual) y le contó - sin ser consciente de ello - todas las molestias que estaba padeciendo.

ByAnaMilán, la serie de Atresmedia basada en anécdotas personales con la que está triunfando

Dado su éxito, Atresmedia lanzó el 8 de noviembre de 2020 la serie 'ByAnaMilán', una comedia que mezcla ficción con realidad y que esta basada en estas anécdotas personales. Ahora, en Youtube se pueden ver unas entrevistas para Netflix que Milán hace actrices y actores con las series como excusa.

La respuesta de Ana Milán cuando le preguntan si está soltera que se ha vuelto viral

Milán no deja de sorprender y parece que tendremos humor y sinceridad de su mano para rato. Sin ir más lejos, hace unos días la respuesta a un reportero que le preguntaba sobre su actual soltería fue aplaudida por muchos gracias a su ágil respuesta. La actriz quiso matizar el hecho de que no tener pareja no es lo mismo que estar sola.