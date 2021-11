Pepón Nieto estalla como nunca contra Ayuso y la sentencia con tres palabras

Pepón Nieto asistió como invitado al programa 'La Roca' este domingo 14 de noviembre para promocionar su nueva obra de teatro, 'El anfitrión'. Nuria Roca invitó al actor a su programa para hacer un breve repaso por su carrera y preguntarle su opinión acerca de todo el escenario político actual.

Nieto, sin pelos en la lengua, respondió que "estaba muy cabreado" cuando Roca le preguntó sobre el tema de las pensiones y la jubilación. "En 2012 hubo un rescate a los bancos de 62.000 millones de euros, de los cuales el estado ha recuperado 3.000 millones solo. Hay unos 59.000 millones de euros que podrían ir a la hucha de las pensiones", aclaraba sobre la gestión política de Rajoy. "Los bancos tienen una obligación con este país, con los ciudadanos que le han salvado el culo cuando les hacía falta y ya está bien que paguemos siempre los mismos la misma mierda. Yo quiero cobrar, que esto no es una limosna", explicaba el actor enfadado.

En cuanto a la figura de una mujer en el cargo de presidenta del país, Pepón Nieto dejó muy claro que "le encantaría" porque se considera a sí mismo feminista y cree en "la igualdad total". "Creo que una mujer por lo menos haría las cosas de forma distinta", comentaba el actor, mientras puntualizaba sus palabras: "Pero bueno también depende que mujer, que luego alguno ve a algunas mujeres de determinados partidos políticos que son terribles y tampoco vale todo".

Sobre Ayuso, Nieto estalló y la sentenció con tres palabras: "Es un fenómeno". Roca quiso saber la opinión del actor sobre la presidenta madrileña, defensora de los hosteleros durante la pandemia, oficio que desempeña la familia de Pepón Nieto. "Es un fenómeno, es matemático, es alucinante. A mí me sorprende mucho porque parecía un pulpo en un garaje, parecía que el PP tenía claro que no iba a ganar la Comunidad, y al final sumaron, restaron y todo les venía bien porque el PSOE y Errejón no sumaban", comenzó expresando.

"Ayuso al principio decía barbaridades como lo de que el atasco en Madrid era maravilloso, lo de las pizzas de los niños. Decía cosas peculiares y me daba la sensación de que era una persona mal medicada, que no pasa nada que yo también he estado mal medicado pero no presido la Comunidad de Madrid. Y de pronto se ha convertido en un fenómeno político y es tremendo. La gente está encantada con ella y gusta mucho lo que dice, tiene mucha personalidad", añadió Nieto, haciendo clara alusión a su fuerte oposición a las ideas de Ayuso.

"Ella podría ser una de las mujeres presidentas del Gobierno", señaló Nuria Roca, que recibió una respuesta muy tajante del actor: "Dios no lo quiera". Aunque acabó matizando su punto de vista: "Tiene pinta, pero… A mí no me gusta su discurso, pero estamos en democracia y hay mucha gente a la que sí y por eso la vota. Y ha arrasado en las últimas elecciones y eso es innegable", remataba el actor.

Tras compartir su opinión sobre la madrileña, Roca le preguntó a Nieto si le ha tentado meterse en el terreno político y cambiarlo por la interpretación. "No, nunca he militado en ningún partido y nunca he pedido el voto para nadie. Ni he estado con los de la ceja. Yo no he hecho nada de eso", afirmaba el actor. "Entiendo que la gente que quiera dar su opinión y pedir el voto para un partido en el que cree y estar en esa batalla tiene todo el derecho de hacerlo, sea de un bando o de otro. A mi lo que me parece mal es que nos digan que por ser actores no podemos opinar", concluía.