Pablo Motos vuelve a ‘El Hormiguero’ tras dar negativo en Covid-19

El presentador de ‘El Hormiguero’, Pablo Motos, ha comunicado en su perfil de Instagram que ha dado negativo en Covid-19. Para estar totalmente seguro del resultado, se ha hecho tres pruebas PCR de diferente tipo. En todas ellas ha dado negativo. “Tengo buenas noticias, soy negativo”, ha anunciado.

Pablo Motos ha dado las gracias por las muestras de cariño recibidas en los últimos días. “Me han servido para llevarme de la mano en estos días tanta raros”, ha dicho.

¿Cuándo volverá al plató de 'El Hormiguero'?

El presentador ha explicado que por protocolo y prudencia se quedará en casa durante unos cuantos días más. Por ello, no será hasta el jueves cuando regrese para entrevistar a la actriz Manuela Velasco. Hasta ese día, Nuria Roca seguirá al frente del programa.

Una semana sin presentar 'El Hormiguero' tras 15 años al frente

Hace una semana, Pablo Motos anunció a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que por primera vez en 15 años no iba a presentar 'El Hormiguero'. El motivo de su ausencia se debió a que había estado en contacto con una persona que había dado positivo en Covid-19.

Al día siguiente, el martes 2 de febrero, el presentador contó que se trataba de una falsa alarma: “A mi contacto le han hecho la PCR de confirmación y es negativo”. Asimismo, aseguró que él también había dado negativo en su prueba.

No obstante, unas horas más tarde Motos anunció que no iba a estar presente en el programa de ese día porque había dado positivo en coronavirus en una PCR de cadena larga. "La cuestión es que tengo una PCR negativa, un test de antígenos negativo, pero por precaución los expertos me dijeron que me hiciera una PCR de cadena larga y en esa he salido positivo", comentó.

El presentador siempre ha dicho que se ha encontrado bien y que estaba sin síntomas.