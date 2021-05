De la Morena en El Hormiguero: "Soy de izquierdas pero voté a Ayuso"

José Ramón de la Morena ha estado en El Hormiguero y ha explicado los motivos que le llevaron a tomar la decisión de dejar la radio cuando termine esta temporada: "Quiero volver a ser dueño de mi tiempo. Nos tocó un hada madrina que me concedió ser periodista pero a cambio le di todo y me dejó sin nada. La sensación que tengo es ahora un ¿Cuánto falta? El sueño de mi vida ya lo he cumplido. Aunque me hubiera ocurrido la décima parte de lo que he hecho hubiera sido feliz. Yo me conformaba con ser el conductor o el ayudante de los buenos de mi época".

"Esto se va muy deprisa. He visto amigos irse en enfermedades, accidentes... Ahora es el momento. No quisiera que José Ramón pequeño me diga lo que me dijo Ruth, yo crecí sin que tú estuvieras", asegura de la Morena.

El presentador de El Transistor de Onda Cero confiesa su día más feliz en la radio: "El momento más feliz fue el día que pisé la radio. Me parecía Walt Disney. Llegué a casa le conté a mi madre todas las personas que conocí".

La relación con García

Pablo Motos le hace una pregunta directa ¿Hubieras sido el mismo sin García? Responde De la Morena: "Espero que sí. Éramos periodistas muy buenos. Empezamos a competir con el que era el número uno. Hicimos radio muy buena y no fue solo la pelea con García. Descubrimos las primas a terceros. Un jugador del Barcelona que llamó a Milla ofreciéndole dinero para que hiciera un penalti"

"Muchas veces votamos por inercia y eso sí que lo he aprendido"

De la Morena bromeaba con Pablo Motos sobre que se había metido mucho en política en los últimos tiempos. Tras ese momento Joserra ha asegurado que no hay que esconder las preferencias políticas ha confesado las suyas: "Soy de izquierdas y esta vez voté a Ayuso, quién me lo iba a decir. En cada momento voté lo que necesita mi país, lo que necesita mi pueblo. Un político debería estar pagado como el mejor empresario, pero el que peque de corrupción le cortamos la mano".

Futuro de Ramos y Zidane

Y por último, ha dejado caer alguna información del Real Madrid en cuanto a Ramos y Zidane: "El madridismo tiene muy buenos recuerdos de Sergio Ramos y hay que preguntarse cómo se ha llegado a esto. Yo creo que en una semana se va a resolver".

"Si gana la Liga me extraña que Zidane se vaya a marchar. Si no gana y se va no tengo claro quién le va a sustituir. Creo que para Raúl es pronto, también creo que será uno de los mejores entrenadores de este país", ha finalizado.