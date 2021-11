Miguel Bosé se sincera sobre la relación con su padre: "Todo lo que yo hacía era del mundo de las nenazas"

El artista ha dado su primera entrevista en directo por la presentación de su libro 'El hijo del Capitán Trueno' en 'La Roca' el programa de Nuria Roca en La Sexta. El libro de Bosé, el primero que escribe, es una autobiografía donde habla de su infancia, adolescencia y la relación con sus padres, Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín.

De hecho, el título del libro se debe a su canción del mismo título, donde explica la complicada relación que tuvo con su padre, tema sobre el que Nuria Roca le ha preguntado durante su conversación. El cantante ha admitido que "no cumplía para nada las expectativas de lo que mi padre quería como heredero".

"Todo lo que yo hacía estaba mal"

Al contrario de lo que le hubiese gustado a Dominguín, su hijo tenía otros intereses, como la lectura y los viajes, era tranquilo, y "eso le creaba una gran frustración", explica recordando su infancia.

"Todo lo que yo hacía estaba mal. Todo era del mundo de las nenazas", dice Bosé sobre su padre. Ante tal frustrante ambiente familiar, el cantante reconce que no sabía cómo afrontar esa situación porque "era imposible entenderle".

Su padre era como un dios al que se le permitía todo

Sin embargo, con el tiempo se ha ido dando cuenta de que, durante el Franquismo, su padre "estaba prisionero de su personaje". Además, era considerado como "un dios" y, como tal, "se le permitía todo, todo estaba a su alcance". Esa figura "tan exagerada y tirante" era precisamente lo que le provocaba un grandísimo rechazo a Bosé.

Nuria Roca aclara por qué no ha preguntado a Bosé por el Covid

Tras la entrevista con Miguel Bosé, Nuria Roca ha querido aclarar por qué ninguna de sus preguntas iba sobre las declaraciones negacionistas del artista con respecto al Covid-19.

"Quería hablar de su vida apasionante. Sé que mañana me criticarán, pero me daba igual hablar del coronavirus, porque tiene una vida tan apasionante que no hace falta", ha contestado la presentadora.