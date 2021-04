Bosé insiste en su negacionismo, pero rechaza debatir con un científico: "No soy un profesional"

LaSexta ha emitido hoy la segunda parte de la entrevista de Jordi Évole al artista Miguel Bosé, figura que se ha vuelto polémica por sus ideas negacionistas acerca del virus del SARS-CoV-2. El cantante ha asegurado que no duda de lo que dice y que sería absurdo arrepentirse. ¿Duda Bosé de si lo que dice será la verdad? Su respuesta es contundente: no.

Sin embargo, Jordi Évole señalaba una contradicción del equipo del cantante sobre la realización de la entrevista. Para hacer la entrevista les pidieron toda una batería de medidas de seguridad anti-coronavirus.

Postulados negacionistas

Aunque Évole le dice a Bosé que prefiere no debatir con él respecto a ciencia, porque admite "no están acreditados", el cantante ha insistido en que el sí. "Mucho más que tú, porque me ha tocado directamente", le ha contestado el artista al periodista, y le ha explicado que tiene acceso a "millones de documentos". Bosé se ha refrendado en sus postulados negacionistas y de la conspiración: "Este tema nace de un cartel de multimillonarios que se llama el foro de Davos". Asegura que se aproxima un "segundo juicio de Núremberg".

Ha habido un momento de tensión durante la entrevista, cuando Évole le ha propuesto a Miguel Bosé discutir sobre ciencia con un científico profesional. Bosé ha evitado que Évole abriera el portátil para establecer la comunicación. "Me has prometido que no íbamos a discutir de ciencia", la ha dicho Bosé, que ha asegurado que el habla de ciencia con la "ciudadanía". "No puedo hablar con un científico ya sea 'oficialista' o 'alternativo' porque yo no soy un profesional", ha admitido Bosé. El único momento de humildad del artista en toda la entrevista. El equipo de Évole ha revelado después que el científico se trataba de Quique Bassat, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona

Ideas políticas y su antiguo apoyo al PSOE

Sobre sus ideas políticas y su antiguo apoyo al PSOE, admite que "no se arrepiente, pero que con la información que tiene hoy jamás lo haría". "Hoy no votaría al PSOE, a ninguno", ha declarado el cantante, que sí ha explicado que votó en blanco en las últimas elecciones.