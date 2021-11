Matías Prats y Raphael cantan juntos 'El Tamborilero' en Antena 3 Noticias

Raphael habla en Antena 3 Noticias de 'Raphael 6.0 en concierto', la gira y la serie documental 'Raphaelismo'. Hablar de Raphael es hablar de una de las figuras más incombustibles del panorama musical. Raphael el incansable ha acudido a Antena 3 Noticias para hablar de su gira 6.0. Eso significa que lleva 60 años sobre los escenarios y no solo no ha cansado a su público sino que es muy querido.

"Me levanto por la mañana y ya estoy pensando que por la noche tengo un concierto, y entonces ya estoy entregado al público desde que me levanto" asegura.

Es un disco de los mejores que yo he hecho

Hace casi un año fue el pionero que dio un concierto en directo en el WiZink Center. "Me trae muy buenos recuerdos, fantásticos. Porque además el público se portó de maravilla, guardaron las distancias y todo. Y toda la gira ha sido así. Esos dos días que canté en el WiZink grabamos un disco que salió este sábado, con todo lo que aconteció esas dos noches . Es un disco de los mejores que yo he hecho, creo".

Cuenta a Matías Prats y Mónica Carrillo que el 16 y 17 de diciembre vuelve al WiZink, seguirá de gira en España unos días y luego a finales de enero se va a América.

"Mis empresarios jamás quieren que yo les devuelva nada, ellos quieren mi presencia. Me esperan cuando pueda ser" afirma.

El día que yo no hable así y cante así, pararé

El tamborilero

"Desde el tamborilero a acá han pasado 55 años. Del Raphael de entonces al de ahora no he cambiado mucho. Pero 55 años son muchos años... pero vocalmente no" asegura. Y se arranca a cantar a dúo con Matías Prats esta canción, lo que Mónica Carrillo ha considerado un momento histórico en la historia de la televisión.

Raphael, sobre su trayectoria profesional

Raphael asegura que no se plantea parar. Desde que se retomaron tras el Covid-19, ha estado de gira por España. "No miro el calendario", cuenta. Explica que lo tiene todo "muy bien encajado" con sus tiempos de descanso entre concierto y concierto.

"El día que yo no hable así y cante así, pararé", afirma.