Margarita Robles, sobre una posible entrada de Vox al Gobierno de Madrid: "España necesita unos posicionamientos que no estén radicalizados"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado en el plató de laSexta Noche cualquier posicionamiento extremista. "España necesita en estos momentos unos posicionamientos totalmente al margen de los extremos, unos posicionamientos que no estén radicalizados", ha dicho.

Por ello, la ministra ha afirmado que no sería bueno que un partido como Vox entrara en el Gobierno de Madrid porque "no es lo que necesita el país". "Vox ha defendido unos pronunciamientos absolutamente de ultraderecha, que creo que no se corresponden con la España moderna. Desde ese punto de vista, yo creo que no sería bueno", ha declarado. Asimismo, ha manifestado que el partido de Santiago Abascal "contribuye a polarizar más la sociedad".

"Hace falta mucha unidad, mucho diálogo y dejar a un lado la intolerancia", ha subrayado.

Ha insistido en que los ciudadanos lo han pasado mal y necesitan políticos que les apoyen: "Necesitan ver a unos políticos que están con ellos, que sufren con ellos, que lloran con ellos. Yo he aprendido mucho durante esta pandemia de los sanitarios, de los trabajadores de transporte, de las Fuerzas Armadas. He visto mucho dolor y muchas ganas de superar esto".

Así pues, ha señalado que esto no se consigue desde la "crispación", sino mediante la "autocrítica y tratando de impulsar unos escenarios de unidad". "España necesita sosiego, tranquilidad y trabajar conjuntamente", ha destacado.

"Podemos en algunas ocasiones tiene pronunciamientos radicales"

Por otra parte, Robles ha afirmado que "Podemos en algunas ocasiones tiene pronunciamientos radicales". La ministra ha hecho referencia a que Gabilondo y el PSOE no quieren para Madrid extremismos. "Si hay una persona que representa ese espíritu y ese talante conciliador y de diálogo es Ángel Gabilondo", ha asegurado.