Josep Pedrerol y Gabriel Rufián en El Objetivo: "También monta chiringuitos, aunque de otro tipo"

El Objetivo, programa de laSexta presentado cada miércoles por Ana Pastor, ha contado esta semana con la presencia de el político Gabriel Rufián y el periodista Josep Pedrerol. Ambos se han conocido en el plató y han protagonizado un divertido momento.

Tras decirse el uno al otro que se ven en la televisión, han tenido una divertida conversación sobre fútbol y política, mientras que Ana Pastor reconocía: "Esto no estaba preparado".

Han bromeado sobre sus equipos de fútbol

Ambos han bromeado sobre sus equipos de fútbol, Pedrerol es del Barça y Rufián del Espanyol. Y sobre la política. "Lo fácil es ser culé", le ha dicho Rufián a Pedrerol, y este le ha respondido: "Rufián, que es del Espanyol y político catalán, podría ayudar más al Espanyol en Cataluña, que colabora y lo demuestre. Lo fácil es decir que eres del Espanyol y no ayudar al Espanyol".

¿Quién es el guionista que tienes allí para montar ese show?

Gabriel Rufián ha hablado además sobre 'El Chiringuito', el programa de Pedrerol, del que dice que sí que ve a veces, y bromea sobre que tienen "un jaleo ahí que ni en el Congreso". Y el periodista le ha contestado:" Los que montas tú también son buenos. ¿Quién es el guionista que tienes allí para montar ese show, lo haces tú solo?", le ha planteado al político, diciendo que tiene "mucho ingenio montando cosas".

Ante esta pregunta de Pederol, Rufián ha respondido que no le ayuda nadie a prepararse la forma en la que tiene de enfrentarse al micrófono del Congreso de los Diputados: "No me ayuda nadie, esto es así". Y Pedrerol le ha dicho: "Es curioso, qué ingenio, llama la atención"

"Rufián monta chiringuitos, los políticos al final. El Chiringuito es una realidad social. Está en una cafetería, en una charla de amigos y está en el Congreso. Al final es debatir y contrastar ideas, con educación", ha explicado Pedrerol.