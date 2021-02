Jordi Évole sufre un nuevo episodio de cataplexia y es socorrido por Pablo Motos

La visita de Jordi Évole al programa de Antena 3 'El Hormiguero' de este pasado jueves ha dejado algunos sustos, especialmente para su presentador, Pablo Motos, que tuvo que ayudar al periodista cuando este sufrió un ataque de cataplexia en pleno directo.

Pablo Motos y Jordi Évole entregaban en ese momento el premio de los 3.000 euros de la tarjeta de Openbank a Iñaki, un espectador de Galapagar que les ha sorprendido mucho porque no se mostraba muy feliz, a pesar de haber ganado el dinero. "No soy muy expresivo pero estoy muy contento", confesó.

Esta declaración hizo que el periodista comenzara a reírse y sufriera un ataque de cataplexia. "Que le han dado 3.000 euros y parece que se le ha muerto un familiar", expresó mientras se levantaba de su silla, todavía entre risas. El periodista comenzó entonces a tambalearse y tuvo que apoyarse en la mesa. Por suerte, Pablo Motos corrió a socorrerle, agarrando al invitado y reaccionando muy preocupado, aún entre risas. "Es que somos gilipollas", le ha espetado el presentador del programa.

Tras su recuperación, Évole le preguntó a Motos si este se había asustado. "Es que he sentido, de repente, cuando te ibas", respondió Motos antes de continuar con el programa.

Más de un susto en directo

No es la primera vez que la enfermedad de Évole le juega una mala pasada, ya que sufrió un episodio la semana pasada durante su entrevista con Wyoming en El Intermedio, en la que presentaba el estreno en antena de su documental 'Eso que tú me das', la última entrevista a Pau Donés. Durante una de las bromas del humorista, el presentador de 'Lo de Évole' quedó tendido en la mesa sin poder moverse apenas. El periodista recordó entonces que tiene esta enfermedad, derivada de la narcolepsia, y que está caracterizada por una pérdida de tono muscular al reírse o experimentar otras emociones fuertes, especialmente en la zona abdominal y esto provoca que muchas veces no pueda mantenerse erguido.

Tampoco es la primera vez que Jordi Évole le da un susto a Pablo Motos, pues hace un año, el 29 de enero de 2020, también experimentó un pequeño ataque de cataplexia durante su entrevista en El Hormiguero. El presentador, que ya conocía su enfermedad, le alertó: "A ver si te vas a desmayar, poca broma".