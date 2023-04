El emotivo recuerdo de Rosario a Enrique San Francisco: "Le echo muchísimo de menos"

La cantante Rosario ha acudido al 'Hormiguero' para hablar sobre el estreno de 'La Voz Kids' y para presentar un museo que ha hecho la familia Flores en homenaje a su madre.

Además, la artista ha hablado del humorista Enrique San Francisco, con el que la cantante mantuvo una relación sentimental y que falleció en 2021. Rosario recordó a su amigo y reconoció que "le echo muchísimo de menos".

"Cada vez que vengo aquí y te veo me acuerdo de Enrique porque esta era su casa. Tengo un vacío muy grande con Enrique y tengo una pena todavía muy grande en el cuerpo con Enrique", aseguró Rosario.

Rosario afirmó que se le ha quedado la espina de no haber estado con él en el momento que se fue, pero asegura que le fue imposible. Además, confesó que "lo echo muchísimo de menos y me arrepiento de no haber estado con él, de no haberlo cuidado más...".

"Nos queríamos mucho; tuvimos un amor enorme y para mí es uno de los mejores hombres que yo he tenido en mi vida porque además él me conoció con 18 años y me formó y me hizo la mujer que soy hoy", reconoció la cantante.