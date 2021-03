El emotivo recuerdo de Pablo Motos a Quique San Francisco en 'El Hormiguero'

El actor Quique San Francisco ha fallecido este lunes a los 65 años a causa de una neumonía bilateral por la que ingresó en la UCI hace varias semanas. El director y presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, ha querido homenajearle al inicio de su programa recordando algunas de las mejores anécdotas que compartió con el actor y colaborador del programa.

"Hoy ha muerto mi amigo Quique San Francisco. A mí Enrique me enseñó a estar en un escenario, a sobrevivir en Madrid, y hasta qué punto una persona puede ser libre. Él eligió vivir el lado salvaje de la vida". Con estas sentidas palabras ha comenzado el presentador el programa, para a continuación recordar varias anécdotas que vivió junto al cómico.

"Casi nunca hablábamos enserio porque siempre lo evitaba. El dinero tampoco era su fuerte. Una vez le dieron un dinero muy grande por un accidente y yo le dije que lo invirtiese en recuperarse y él me respondió: "si me pagan hoy 100 millones, mañana me voy a gastar 110"", ha confesado el presentador de 'El Hormiguero'.

Pablo Motos define a Quique San Francisco como "un genio y un sabio", que odiaba "las injusticias" y que le gustaba "conocer a gente de todas partes". "Todos le queríamos, nos hacía sentir debilidad por él", ha explicado emocionado el presentador.

Por último, Pablo Motos se ha referido al anuncio de 'Campofrío' que Quique San Francisco protagonizó esta Navidad y donde el actor interpretó a la Parca: "Se rio de la muerte. Esa fue su última gamberrada".