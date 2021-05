Carlos Alsina revela la verdad sobre la cancelación de la entrevista con Espinosa de los Monteros

El presentador de 'Más de uno', Carlos Alsina, ha revelado en el programa 'Liarla Pardo' de laSexta las exigencias de Iván Espinosa de los Monteros que le hicieron cancelar una entrevista que tenían "apalabrada".

"Justo antes de empezar la entrevista, Espinosa de los Monteros preguntó a mi productora quiénes eran los contertulios del programa. Cuando le dijeron los que eran, el portavoz de Vox respondió que dos de ellos no le podían hacer preguntas", le ha confesado a Cristina Pardo.

Cuando Alsina se enteró de las exigencias del portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, tuvo claro cómo actuar al respecto y esto fue lo que le dijo a María Jesús, su productora: "¿Perdón? ¿Quién se cree que es el señor Espinosa de los Monteros para decidir quién puede hablar en mi programa? Si ese es su planteamiento, despídele sin saludarle". "Eso es lo que sucedió. Ahí terminó mi relación con Vox", ha declarado el presentador de Onda Cero.

Espinosa de los Monteros y Vox responden a Alsina

Tras que Carlos Alsina sacara a la luz la imposición de condiciones que pretendía Espinosa de los Monteros para la entrevista, Vox ha publicado un hilo en Twitter enumerando los motivos por los que, según el partido, lo que cuenta el periodista es una "fake new".

Sin embargo, en los propios tuits difundidos por el partido reconocen que hablaron con la productora "de los detalles". "Preguntamos por los contertulianos que acompañarían a Carlos Alsina", afirman.

En la publicación siguiente señalan a Rubén Amón, Sangra Golpe y Toñi Bolaño y exponen los motivos por los que no están de acuerdo que estos profesionales estén presentes en la entrevista. "No participaremos en una tertulia con tres periodistas que acaban de insultar, no ya a Iván Espinosa de los Monteros ni a Vox, sino a los casi 4 millones de españoles que han votado a Vox", argumentan.

Además, declaran que la entrevista "nunca llegó a ponerse en marcha", aunque en el mismo hilo, concretamente en el segundo tuit, sostienen: "Se pone en marcha la entrevista. Vox expone su deseo de explicar a los oyentes de Onda Cero su propuesta política y acepta con agrado la solicitud de entrevista de Carlos Alsina".

A todo ello, Espinosa de los Monteros también se ha pronunciado en sus redes, asegurando que lo que cuenta Alsina "es falso". "Siempre pensé que era un gran periodista, aunque nunca entendí su animadversión hacia Vox. Ahora ya dudo de lo primero". Igualmente, dice que si hubiese sido cierto, "sería muy feo que contara conversaciones privadas que no son parte de la entrevista".

Carlos Alsina le ha revelado a Cristina Pardo quiénes son los políticos que le tienen "vetado desde 2017. "¿Quieres nombres?", le ha dicho.