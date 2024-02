Alsina con Jordi Évole: "La amnistía, no es de izquierdas. Será de Sánchez, pero no es de izquierdas"

Una de las entrevistas más célebres de Carlos Alsina -a raíz de la respuesta de su entrevistado- fue la que le hizo a Mariano Rajoy en 2015. En pleno auge del movimiento independentista catalán, uno de los argumentos del gobierno central para disuadir a los catalanes de votar a partidos independentistas era que se quedarían fuera de la Unión Europea.

Alsina poniendo en apuros a Rajoy: "¿Y la europea?"

En aquel encuentro, Alsina lo negaba argumentando a Rajoy que, según establece la ley, los catalanes no perderían la nacionalidad española a pesar de la independencia catalana, a lo que Rajoy preguntó: "¿y la europea?". La entrevista tuvo una enorme repercusión mediática por la inesperada respuesta del entonces presidente del gobierno y fue celebrada entre los sectores independentistas.

"Algunos interpretaron que si yo pongo en apuros al presidente del gobierno de España sobre la cuestión independentista es porque yo soy afín al independentismo", recuerda Alsina durante su entrevista con Jordi Évole en 'Lo de Évole'.

Hasta tal punto de que, "recibí invitaciones para dar el pregón en fiestas patronales de ayuntamientos gobernados por Esquerra Republicana de Cataluña". Ante la pregunta de Évole sobre qué hizo al respecto, Alsina responde: "Por supuesto que dije que no".

El efecto Alsina en las entrevistas a políticos

Carlos Alsina ha entrevistado a numerosos políticos de nuestro país -Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Alberto Núñez Feijóo, Felipe González, etc- y, en la mayoría, existe una expectación previa para conocer de qué forma el periodista tratará de buscar el punto débil del entrevistado en cuestión.

En una ocasión, Antonio García Ferreras adelantó el comienzo de 'Al Rojo Vivo' en laSexta para dar en directo la entrevista de Alsina a Rajoy. A partir ahí, el presentador de ‘Más de uno’ comenzó a ser consciente del 'efecto Alsina' en las entrevistas a políticos: "ha caído sobre mí una responsabilidad que es que suceda algo en una entrevista, que sinceramente, creo que no merezco".

Con Mariano Rajoy, "siempre sucedía algo, pero era siempre mérito suyo porque siempre decía algo que se salía de lo previsto", reconoce Alsina, quien asegura que a día de hoy acuden menos políticos para ser entrevistados en su programa.

¿Qué políticos tienen vetado a Alsina?

Algunos políticos prefieren no ser entrevistados nunca por determinados periodistas. En su caso, Alsina habla de "veto" por parte de Yolanda Díaz, quien "nunca ha venido al programa, siempre tiene alguna complicación". A Pablo Iglesias sí le entrevistó, pero antes de ser vicepresidente del gobierno, Irene Montero tampoco fue nunca a 'Más de uno' en condición de ministra.

"Durante cuatro años el presidente Sánchez. Luego ya nos levantó el castigo, en la última campaña electoral", dice el periodista, quien asegura que la clave de que estos políticos no acudan a su programa es porque pertenecen al equipo que gobierna el país.

En su opinión, "siempre quien evita venir es quien tiene responsabilidades en el gobierno", pues es "quien sufre más la crítica de quien hace este programa". Un programa que busca la coherencia y centra la mirada crítica en el gobierno del país. Sin embargo, "cuando están en la oposición, a todos les gusta muchísimo lo que hacemos".

Sánchez asume la posición que en cada momento le es más útil defender

Sobre su relación o contacto que tiene actualmente con Pedro Sánchez, Alsina asegura que no tiene ninguno más allá de las dos veces que le ha entrevistado: una en La Moncloa y otra, en el estudio principal de Onda Cero durante la última campaña electoral del 23J.

Acababa de empezar la entrevista a Pedro Sánchez -minuto 3- cuando Alsina le hizo la famosa pregunta: "¿Por qué nos ha mentido tanto, presidente?". A raíz de esto, se generó todo un debate sobre qué es mentir y qué es cambiar de opinión.

Aquella fue "la primera vez que Sánchez públicamente admitió que había cambiado de opinión", recuerda Alsina, quien dice valorar mucho la palabra dada y el compromiso en política. Después de cuatro años sin que Sánchez accediera a dar una entrevista en 'Más de uno', Alsina consideraba que la entrevista que procedía era la del balance de los cuatro años en el gobierno.

"Para mí, lo más esencial de la labor de Sánchez al frente del gobierno es su manera de conducirse en política. Esta idea de que lo principal es la competición política y ganar", dice. Esto demuestra determinación por parte del presidente del gobierno, pero a su vez "ha devaluado enormemente el valor del compromiso, de la palabra, de los principios y de la coherencia" porque Sánchez asume la posición que en cada momento le es más útil defender.

Carlos Alsina considera que Sánchez ha sacado "lo mejor mío". La capacidad para defender el valor de la palabra y el valor de la verdad frente a quienes traten de convencernos de que la mentira es una cosa discutible y que, si es útil, tampoco pasa nada por usarla", dice sobre la esencia de su crítica al presidente.

"Sánchez tiene posiciones que no son de izquierdas"

Lo que menos le gusta es que se asocie que, como Sánchez es del PSOE y entonces es de izquierdas, "todo lo que haga él, es de izquierdas. Y todo el que se considere de izquierdas en España, tiene que aplaudir lo que haga porque si no, te sitúan en la fachosfera".

Al hilo de esto, Alsina asegura que hay cosas de Sánchez que no son de izquierdas: "la amnistía, en sí misma, no es de izquierdas. Será de Sánchez, pero no es de izquierdas". Asimismo, "subir la alambrada para que los inmigrantes que no tengan papeles no puedan acceder a la Unión Europea, será de Sánchez, pero a mí no me parece que sea de izquierdas".

De igual forma, el periodista se refiere a la devolución en caliente de menores de edad a Marruecos o la entrega a Marruecos del Sáhara Occidental. En definitiva, "el presidente, en algunas cosas, tiene posiciones que no son de izquierdas".

Felipe VI debería dar entrevistas para dar cuentas de su función

Alsina considera que el rey Felipe VI debería dar entrevistas porque es el jefe del Estado y como a todo aquel que tiene una responsabilidad pública, "deberíamos poder preguntar de alguna manera y en algún formato por su desempeño en esa función".

Por el momento no se da porque en la tradición de la actual Casa del Rey no está el comparecer ante los medios para responder preguntas.

"Creo que no la da porque entiende que a la institución no le conviene responder sobre algunas cuestiones pudiendo meterse en algún lío", opina.

Entre las preguntas que le haría al rey, Alsina le preguntaría por qué tiene que haber monarquía parlamentaria en lugar de república. Además, le reprocharía la falta de un lenguaje más claro, lo que lleva a eternas interpretaciones por parte de los medios.