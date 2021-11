Ada Colau responde a Piqué por sus palabras sobre Madrid y Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, visitó este sábado 'La Sexta Noche' y respondió a las declaraciones del futbolista Gerard Piqué en las que comparó a Madrid con Barcelona.

"Madrid es un ejemplo para Europa", afirmó Piqué recientemente y confesó que le gustaría que Barcelona estuviera a "ese nivel" porque en los últimos años le está costando "un poco más".

Colau ha defendido que "no es verdad que Barcelona esté peor que Madrid", contestando así a las críticas del jugador del FC Barcelona y de la la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dijo textualmente que muchos ciudadanos huyen de la capital catalana porque no es la próspera ciudad de antaño.

"Creo que habla como empresario, él tiene proyectos en Madrid y me parece bien que se refiera así a la ciudad, no me supone ningún problema como alcaldesa de Barcelona", ha afirmado Colau.

"El paro ha bajado mucho más en Barcelona que en Madrid"

En la entrevista en 'la Sexta Noche' Colau también se refirió al empleo y aseguró "el paro ha bajado mucho más en Barcelona que en Madrid": "es una cifra muy concreta que afecta a la población, a quien más le importan los datos económicos".

En este sentido, la alcaldesa defendió que "Barcelona ahora es una de las ciudades más atractivas para las inversiones tecnológicas". "Lo que sí que es verdad es que tenemos diferente que en Madrid es el modelo de ciudad": como ejemplos, ha dicho que Barcelona es la capital española con más inversión social, porque prioriza combatir la desigualdad; lidera la lucha contra el cambio climático con políticas que además generan empleo; y lidera la administración que está construyendo más vivienda social en España, ha añadido.

Botellones

En cuanto a 'botellones' y altercados tras protestas, Colau ha constatado que no sólo pasado en su ciudad, y que los niveles de delincuencia han bajado "mucho más que la media española", aunque han bajado también en muchos otros puntos de España.

Sobre las políticas medioambientales de la ciudad, ha recordado que están instalando placas fotovoltaicas, y no descarta "algún" molino de viento en la ciudad para constatar la corresponsabilidad de las ciudades junto al mundo rural.