El zasca del chef José Andrés a Marcos de Quinto tras las críticas por sus ayudas en los incendios

El chef José Andrés y los voluntarios de su ONG 'World Central Kitchen' están siempre presentes en las catástrofes naturales, como terremotos o huracanes, o en otras crisis humanas como la guerra en Ucrania. Su intención es poner su granito de arena haciendo lo que mejor saben: cocinar.

Los propios equipos de emergencias que están trabajando en la extinción de los incendios que están asediando España, agravados por las altas temperaturas, fueron los que hicieron un llamamiento a José Andrés y a su equipo. Según denunciaron en su cuenta de Twitter el Gobierno de Castilla y León únicamente les estaba proporcionando un bocadillo con tres lonchas de salchichón, hechos duramente censurados en las redes sociales.

Desde entonces, voluntarios de la ONG se han desplazado hasta diferentes puntos de España para proporcionar comidas de calidad a los equipos de emergencias que trabajan día y noche en apagar los fuegos. De hecho, no han tardado de mostrar su enorme agradecimiento al chef José Andrés y su equipo.

Críticas a José Andrés

Sin embargo, no todo el mundo apoya la labor que realiza el chef asturiano. El empresario y el ex diputado por el grupo Ciudadanos Marcos de Quinto no ha dudado en criticarlo a través de su cuenta de Twitter: "Creo que, con lo que lleva en sus brazos, a pocos podrá alimentar. Y si piensa hacer el reparto en helicóptero, Gretta se le va a enfadar. Eso sí, su fotógrafo ha hecho una toma espectacular: de reportero de guerra!! Hay que reconocerlo".

Al igual que el periodista Luis del Pino, que ha citado una frase de la Biblia por la publicar fotos ayudando: "¿Soy el único al que este hombre le da repelús? "Cuando des limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres" (Mateo 6:2)".

José Andrés deja a Marcos de Quinto y a Luis del Pino en evidencia

Pero el chef José Andrés no ha dudado en responder a sus críticos dejándolos claramente en evidencia: "En ese helicóptero llevábamos 3 mil comidas. Primer aterrizaje en Ábaco. Después de 4 días siendo azotada por el Huracán Dorian. Esas bandejas iban al único hospital. Helicóptero era la única forma de llegar. Foto? Había un equipo de ABC. Y un Fotógrafo. A los cuales rescatamos".