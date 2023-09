Woody Allen, sobre Rubiales: "No la estaba violando, era sólo un beso. ¿Qué hay de malo en eso?"

El polémico beso que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, le dio a Jenni Hermoso tras la victoria de la Selección Española de Fútbol en el Mundial de Fútbol Femenino, ha traspasado las fronteras. El cineasta, guionista y actor de Hollywood, Woody Allen, se ha pronunciado sobre el tema.

"Sólo sé lo que salió en el periódico", reconoce Woody Allen durante una entrevista para el diario 'El Mundo'. Sin embargo, considera que "fue el resultado del momento, que ante la emoción de la victoria, dos personas que se conocían se abrazaron y él le dio un beso a ella".

Era sólo un beso y era una amiga. ¿Qué hay de malo en eso?

Además, el cineasta sale en defensa de Rubiales, "lo primero que pensé es que no se escondieron, ni la besó en un callejón oscuro. No la estaba violando, era sólo un beso y era una amiga. ¿Qué hay de malo en eso?", explica y recuerda que "en la primera información no sabíamos si la mujer se apartó y le dijo: «No hagas eso»... En cualquier caso, es difícil entender que una persona pueda perder su trabajo y ser penalizada de esa manera por dar un beso a alguien".

Sostiene "si fue inapropiado o demasiado agresivo, hay que decirle claramente que no haga eso y que se disculpe". Y resta importancia al asunto, "no es que haya asesinado a alguien. Pero lo suspendieron de su cargo y podría perderlo todo. En cualquier caso, me faltan datos [...]. Pero como ciudadano medio, estuvo mal, hizo algo incorrecto... pero no fue como si hubiera quemado un colegio", declara.

No la estaba besando en su despacho con la puerta cerrada ni nada parecido donde ella estuviera amenazada

Por otro lado, a la explicación del periodista de que la jugadora no dio su consentimiento y que, además, Rubiales es su jefe y, por lo tanto, se encontraba en una posición de poder frente a ella, Woody Allen responde: "Sí, eso es cierto. Pero, por otro lado, fue algo público. No la estaba besando en su despacho con la puerta cerrada ni nada parecido donde ella estuviera amenazada".

Y concluye el tema recalcando que "Fue claramente a la vista de todos y ella no estaba en peligro. Pero claro, ella tiene todo el derecho a dejar claro que no quiere, y él tiene el deber de pedir disculpas y de asegurar que no lo volverá a hacer. Y hecho eso, seguir los dos adelante".